台股衝萬六 拉回又是布局潛力股的好機會?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，週四(1/14)市場最關心的莫過於「護國神山」台積電(2330-TW)法說，從之前股價驚驚漲來看，台積電去年第四季財報果然繳出優於預期的漂亮成績單，去年一整年賺了將近2個股本，今年第一季產能利用率仍穩居高檔，淡季不淡，營收預估成長0.16～2.5％，而預估今年全年美元營收將成長15％，優於業界表現。

而大家最關心的資本支出，預估高達250～280億美元，再度刷下新高紀錄，而且遠遠高於外界原先預期的220億美元，年增大約45～62％，其中又有80％用於先進製程，未來有望持續擴大拉開和同業的競爭距離，保持技術領先，預估至2025年為止，台積電每年營收都還會有10～15％的年複合成長率(CACG)，也就是說，台積電的營收將連續16年都會創新高。

萬寶投顧陳子榕指出，台積電的法說無異於為未來股價表現和台股發展服了一顆定心丸，同時也呈現出產業的景氣脈絡，台積電去年第四季動能來自於5G智慧手機，以及HPC(高效能運算)所帶動5奈米強勁需求，但今年第一季則更明顯感受到來自HPC及車用電子的快速增溫，整體而言，HPC、車用電子、5G、物聯網所有平台需求都十分強烈，這意味著不管是相關電子族群及車用電子今年營運相當暢旺。

談到車用電子，也不能不注意鴻海的動作和發展，鴻海(2317-TW)打造MIH平台後，電動車事業夥伴越來越多，陣容越來越堅強，包括克萊斯勒、裕隆(2201-TW)、華碩(2357-TW)紛紛加入行列，不久前，鴻海才宣布和拜騰合作，力拼明年第一季前量產M-Byte，力圖對抗特斯拉；這兩天又宣布要攜手中國大陸最大車廠吉利，打造全球電動車新代工模式，實現一條龍一站式的服務，如果這些事項都能實現，那麼搶單蘋果Apple Car的喜訊應該就不遠了。

從盤面上確實可以看到，最近鴻海和鴻家軍股價狂升，車用電子族群也是一片喜氣，相關個股之前也曾和大家分享，包括12/10就為大家推薦的佳凌(4976-TW)，當時股價才55.6元，經過一波大漲之後，1/4和1/12持續再推薦，股價連兩日上漲，週五(1/15)更創歷史新高，推薦至今漲幅高達82％，未來在電動車題材加持下，想像空間無限大。

萬寶投顧陳子榕指出，指數衝上萬六拉回，持續偏多，唯有拉回懂得低低佈局，才不怕震盪；在台股拉回之際，正好重新檢視手中持股，汰弱留強，將資金轉向有展望性和未來性的產業和股票上，才能一路贏到底。建議投資人操作上，挑選質優個股，搭配籌碼流向伺機佈局，這樣才能夠賺指數也賺股票，面子、裡子雙贏。

群創(3481-TW)12月合併營收270億元，月增3.5％、年增22.4％，36個月以來新高；合計去年第四季781億元，季增4.7％、年增19.0％，是12季新高；推出「智能異型車用顯示器」獲全球大品牌車廠大舉採用，產能滿載；CES上推出以一系列MiniLED背光大尺寸電視和車用顯示器解決方案，積極搶占智慧車用、育樂等應用商機；由於零組件缺料壓抑供給，面板報價第一季將持續上漲；法人推估合理價16.3元，樂觀推估則上看24元。

致茂(2360-TW)半導體及矽光子等測試方案業績成長，去年第四季營收41.77億元，季增0.6％，全年合併營收155.32億元，YOY 11.7％；人工智慧物聯網(AIoT)帶動5G及高效能運算(HPC)需求，相關測試設備需求提升，電力電子檢測系統搭上電動車趨勢，5G及電動車量測營收比重合計已佔一半以上，今年需求將持續提升，營收獲利展望樂觀。

光罩(2338-TW)12月營收4.29億元，年增32.88％；受惠台積電先進製程產能滿載，8吋業務委外訂單大增，去年以20億元資本支出跨入12吋產能，今年營收獲利將大幅成長；外資、投信近一週買超逾1,700張。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險