2021年誰有機會複製玉晶光大漲20倍的軌跡?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，台股經過一天高檔震盪後，週三(1/13)在權重股全力衝刺下再度帶領指數攻上歷史新高，台股從去年11月上漲以來，主要是靠內資點火，週二(1/12)指數高檔震盪，外資同樣站在賣方，倒是投信多頭信心不變，單日買超35.8億元，創下近13年來單日最大買超金額，市場推測可能是為了5G相關ETF進場佈局。

台股週一(1/11)有兩檔ETF大爆發，其中一檔是人氣爆棚的國泰台灣5G+(00881-TW)，當日11點大單狂敲，瞬間拉抬漲勢，一度飆漲4.9％，溢價逾5％，造市商積極介入後卻彈盡糧絕，當日該檔ETF的零股買賣也是大幅暴衝，單日累計高達18萬張。

5G浪潮從去年底蘋果iPhone 12上市後正式啟動，而疫情的肆虐又催化5G的加速布建，尤其病毒株變種後，各國封城再起，人類對科技生活的仰賴日益加深，這場疫情不但徹底扭轉我們的生活工作型態，也帶來新的ICT(Information and Communication Technology，資訊與通信科技)市場機會。

在後疫情時代，遠端工作、教學逐漸成為常態，這些都更需要高效化的傳輸，5G正好貼合時代的需求；而人群減少接觸的必要性則迫使企業積極思考自動化、數位化，這使得人工智慧(AI)、物聯網(IoT)的應用更加迫切，而這種種的改變發展又有賴於半導體產業的進步推動，關關串連下，使得科技類股自去年開始急速蓬勃發展，台積電(2330-TW)7奈米產能吃緊，5奈米供不應求、封測、晶圓代工、材料供應鏈紛紛喊漲，訂單滿手，產能塞爆，客戶只能耐心等待，看來，人們未來對於科技的依賴，不是需要，而是更需要。

從盤面上也可以看到相關IC設計、封測、晶圓代工、光電族群依然火力十足，1/12才為大家推薦的IC設計龍頭聯發科(2454-TW)，週三(1/13)盤中就立刻大漲逾6％，最高至899元，直逼900元大關，大漲53元；12/31分享的穩懋(3105-TW)週三(1/13)收漲停，股價從346元漲到423.5元，大漲77.5元，漲幅22.4％；12/29分享的日月光投控(3711-TW)股價則從80.7元漲至99.6元，大漲18.9元，漲幅23.42％。

台積電已經站上600元，聯發科將叩關900元，矽力-KY(6415-TW)也在盤中登上3,000元大關，直逼股王寶座，在台股逐步墊高過程中，科技股不但依然是未來觀察重點，也將是2021年投資名單上的閃耀之星。

佳凌(4976-TW)受惠於車用、視訊及大型攝影鏡頭需求強勁，訂單能見度已來到今年上半年，去年營運也初現轉機，12月營收1.62億元，較前年同期出現倍數成長，推升去年第四季營收5.05億元，登上去年的高峰，預估2021年及2022年車載鏡頭年成長幅度均可達30％，2021年車載鏡頭佔公司營收比重可望突破40％，樂觀看待業績。

嘉晶(3016-TW)新冠肺炎疫情衝擊全球車市，反而加速電動車的發展，隨著特斯拉、奧迪、豐田等一線車廠的新款電動車進入量產，電動車相關功率元件需求大爆發，包括氮化鎵(GaN)及碳化矽(SiC)等第三代寬能隙半導體開始大量應用在電動車的電力系統。由於嘉晶是國內唯一一家可以同時提供碳化矽，以及氮化鎵磊晶代工服務的廠商，隨著5G、電動車時代的到來，嘉晶在拜登綠色新政下佔有相當大優勢。

漢磊(3707-TW)12月營收5.15億元，年增13.17％；全年累計營收57.41億元，年增5.95％；受惠8吋晶圓廠產能滿載，MOSFET等產品外溢轉單至6吋廠，加上車用電子市況回溫，訂單能見度至今年年中，1月起代工調漲10％；台灣半導體業唯一已建置碳化矽(SiC)產能的廠商，SiC、氮化鎵(GaN)打入電動車供應鏈，法人估第一季營運將比去年第四季成長。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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