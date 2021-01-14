兩檔營收創高的汽零股

【撰文／黃清照】

台股持續展穩萬五大關，個股族群持續輪動，元月台股動能強，主要在於國際不安情緒已經穩定，首先美國總統確定由民主黨的拜登完全執政，美國政局穩定更有利美股上漲，美股又是全球股市的領頭羊，只要美股持續上漲，台股自然也不會弱。此外，儘管本周又有本土案例兩件使人心惶惶，不過疫苗已經問世，加上兩大藥廠同時開口將要擴產，相信疫情陰霾走過只是時間問題而已。最後，台灣經濟成長表現優於全球，加上上市櫃公司表現優異，累計到第三季整體稅後純益衝高到7694億元，QOQ 37%、YOY 23%，締造單季歷史新高，所以台股仍有基本面支撐動能，搭配資金行情，股市欲小不易。

上期我大力看好今年車用市場，除了看好電動車發展趨勢，我也強調多次，汽車零組件去年是谷底，今年開始走升，由於去年上半年基期相當低，因此汽車零組件最爆發的季度將會落在今年上半年，尤其我認為在第一季將會有很好的表現，首先，多數供應鏈去年第四季營收創下新高，獲利自然也不會太差，所以首先年報部分值得期待，加上去年底未消化的產能，必須在年前趕工消化完畢，因此車廠的產能可望延續至1、2月，這部分非常值得期待。

胡連跨電動車 今年拚高成長

胡連(6279)去年因中國車市持續回升，主力品牌廠客戶拉貨增溫，加上越南廠出貨予機車品牌客戶的訂單恢復成長，公司去年下半年開始營收恢復正成長，12月營收4.73億元，營收創下3年來新高。胡連Q3 EPS 1.6元，QOQ 290.24%、YOY 66.67%，法人預估去年全年獲利應有4~4.1元左右。