DRAM週期循環向上誰是贏家

【撰文／王榮旭】

在華府的動亂與硝煙中，美國總統川普的任期即將於下週三(1/20)畫下句點，而他的繼任者拜登對股市和經濟的重視程度似乎也不亞於他，上週部分民主黨參議員對於更大幅度的紓困表現出不太情願的態度，拜登立刻就站了出來表示這個錢不但一定要花，而且還要花很大，預計本週就會提出他數兆美元規模的紓困計畫；而本來受挫的美股也因此立刻就由黑翻紅，接連創下歷史新高。我認為拜登上任之後的第一件事不會是加稅，而是繼續撒錢以圖提振經濟，這樣一來美元將繼續走弱，隨著景氣的回溫，市場也將預期通膨回歸。通膨回歸也就是萬物齊漲，今年第一季我看好進入漲價循環的，主要是去年漲勢落後的電子零組件產品，如記憶體和被動元件。

南亞科匯損利空出盡

隨著2021上半年經濟復甦，以及5G、伺服器及車用需求加溫，DRAM市場看旺，國內大廠南亞科(2408)受惠程度大，有機會供不應求。預計第一季DRAM價格將逐月攀升，第二季也可望延續漲勢，整個DRAM景氣週期有望持續到2022年。記憶體是半導體族群中最沒漲到的，2020年晶圓代工廠台積電漲了6成、聯電也漲了1.8倍，但是南亞科只漲了4%。近期南亞科雖受匯損侵蝕獲利的影響股價急跌，但隨著記憶體景氣谷底已過，週期循環向上，我認為季報利空反而是機會而不是危機。先前穩懋(3105)股價同樣因匯損而拉回，但隨後迅速反彈，南亞科與穩懋一樣有需求提升的利多，現在股價拉回，是賣還是買相信投資人心裡都有數。