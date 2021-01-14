快訊

關島返台檢疫男陳屍家中 中午還有接電話回應公所人員

DRAM週期循環向上誰是贏家

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

在華府的動亂與硝煙中，美國總統川普的任期即將於下週三(1/20)畫下句點，而他的繼任者拜登對股市和經濟的重視程度似乎也不亞於他，上週部分民主黨參議員對於更大幅度的紓困表現出不太情願的態度，拜登立刻就站了出來表示這個錢不但一定要花，而且還要花很大，預計本週就會提出他數兆美元規模的紓困計畫；而本來受挫的美股也因此立刻就由黑翻紅，接連創下歷史新高。我認為拜登上任之後的第一件事不會是加稅，而是繼續撒錢以圖提振經濟，這樣一來美元將繼續走弱，隨著景氣的回溫，市場也將預期通膨回歸。通膨回歸也就是萬物齊漲，今年第一季我看好進入漲價循環的，主要是去年漲勢落後的電子零組件產品，如記憶體和被動元件。

南亞科匯損利空出盡

隨著2021上半年經濟復甦，以及5G、伺服器及車用需求加溫，DRAM市場看旺，國內大廠南亞科(2408)受惠程度大，有機會供不應求。預計第一季DRAM價格將逐月攀升，第二季也可望延續漲勢，整個DRAM景氣週期有望持續到2022年。記憶體是半導體族群中最沒漲到的，2020年晶圓代工廠台積電漲了6成、聯電也漲了1.8倍，但是南亞科只漲了4%。近期南亞科雖受匯損侵蝕獲利的影響股價急跌，但隨著記憶體景氣谷底已過，週期循環向上，我認為季報利空反而是機會而不是危機。先前穩懋(3105)股價同樣因匯損而拉回，但隨後迅速反彈，南亞科與穩懋一樣有需求提升的利多，現在股價拉回，是賣還是買相信投資人心裡都有數。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1420期】

延伸閱讀

北京強硬鎮壓香港 歐洲對投資協定掀反對聲浪

美國全國商會預期 中方將在拜登執政初期訪美

美元持續回升 押注美經濟疫後復甦

美史首位兩度遭彈劾總統！眾院通過川普彈劾案 共和黨10人投支持票

相關新聞

兩檔營收創高的汽零股

台股持續展穩萬五大關，個股族群持續輪動，元月台股動能強，主要在於國際不安情緒已經穩定，首先美國總統確定由民主黨的拜登完全執政..........

DRAM週期循環向上誰是贏家

在華府的動亂與硝煙中，美國總統川普的任期即將於下週三(1/20)畫下句點，而他的繼任者拜登對股市和經濟的重視程度似乎也不亞於他......

營收創高的封測龍頭

台股股王爭霸戰在短暫一分鐘交替，IC設計股王矽力-KY盤中最高漲到3000元整，大立光則由3000元跌落，股王是否會換人？我想已經看得非常清楚......

非電營收股 看誰飆？

台股漲到15769點，直逼「萬六」，電子股扮演中流砥柱，台積電(2330)、鴻海(2317)、聯發科(2454)、日月光(3711)、台達電(2308)等護國神山群發威.........

台積電大聯盟 誰還有上漲的比價空間？

萬寶投顧陳子榕指出，開春第一週，美股氣勢強盛，道瓊、標普、那斯達克三大指數上週皆收紅創新高，一週漲幅都超過1％.....

台股上演大驚奇 誰是下一個台積電、聯電？

萬寶投顧分析師王榮旭表示，今(11)日台股上演大驚奇，原本下跌的大盤在最後半小時狂拉近百點，最後收在15557點，再創歷史新高，就連上周末傳出跳電的聯電(2303-TW)股價也大漲了4.4%，可見多頭氣盛......

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。