非電營收股 看誰飆？

【撰文／莊正賢】

台股漲到15769點，直逼「萬六」，電子股扮演中流砥柱，台積電(2330)、鴻海(2317)、聯發科(2454)、日月光(3711)、台達電(2308)等護國神山群發威，再加上高價IC設計股因為準股王矽力-KY逼近3000元大關，將與大立光(3008)黃金交叉，展開比價行情，整個電子股向外擴散到，晶圓代工、面板、被動元件、矽晶圓、LED等，但別忘了非電子類股12業營收也有很多異軍突起的好公司，值得投資人留意。

寒假旺季到 鈊象再變大飛象

台北國際電玩展去年因疫情取消後，今年宣佈將會如期在1/28日登場，由於國際疫情未歇，其他大型國際電玩展今年能否舉辦仍是未知數，1/28~1/31的電玩展將可能成為地表唯一舉辦電玩大型展覽，今年超過200廠商參與，可以說是世界奇蹟，而寒假旺季也即將到來，遊戲股題材多。

遊戲股王鈊象(3293)主要是因為旗下網路遊戲營運導入AI功能，有助於公司收集並計算參與遊戲者的行為，各遊戲平台支付率提升，目前鈊象在網路遊戲與商用遊戲機台的營收占比分別為93％以及7％，以旗下6款網路遊戲《金猴爺》、《明星3缺1》、《金好運》、《滿貫大亨》《海王寶藏》、《金虎爺》為營運主要動能。每當寒暑假來臨，玩遊戲的時間增加，軟體遊戲的營收上升，反應題材及業績，鈊象除了手遊穩定成長外，新開拓的美國網路博弈遊戲市場，授權遊戲有老虎機、魚機、賓果為主，今年當地營運商的曝光度變高、下游業者增加，推升授權營收向上，美國授權收入包含授權金和服務費用，受惠於美國新冠肺炎疫情肆虐，賭場與遊樂場所紛紛關閉，多數實體賭場玩家被迫轉至線上博弈遊戲，帶旺線上休閒博弈遊戲熱度升溫，這也是長期且未來具成長性的營收來源。