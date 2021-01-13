台積電大聯盟 誰還有上漲的比價空間？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，開春第一週，美股氣勢強盛，道瓊、標普、那斯達克三大指數上週皆收紅創新高，一週漲幅都超過1％，其中，那斯達克指數最剽悍，漲幅2.4％。

回頭看看我們台股，也絕對不遑多讓，上週外資收假歸隊後延續12月份的買氣，單週再買超台股634億元，推升台股天天創新高，從開春至週一(1/11)為止，短短六個交易日台股就上漲了824點，週線連十紅、月線連三紅，成交量放大保持3,000億元以上，「犇牛行情」隱然若現。

事實上，台股元月份上漲的機率本來就不低，多達60％機率上漲，而且漲幅約落在3.6％，但台股上週以來指數已經上漲5.6％，早已突破歷史平均水準，顯見今年台股面臨大多頭。

至於外資佈局力道當然和美國股市息息相關，雖然美國最新就業報告表現不佳，還有川粉和疫情持續干擾，但市場普遍看好拜登上任後所帶來的財政刺激方案，在預期心理下，美股持續創新猷，外資買盤力道自然也不易縮手。

從美股表現觀察，科技股依然當道，尤其特斯拉(Tesla)股價看回不回，特斯拉市值已將創辦人馬斯克(Elon Musk)推上世界首富地位。特斯拉股價去年全年漲幅約740％，2021年第一週再上漲24.71％，股價盤中再創歷史新高884.49美元。特斯拉去年業績逆勢跌破專家眼鏡，原定50萬輛銷售目標竟然順利達陣，今年銷量則上看100萬輛，加上近日宣布Model Y售價調降30％，降幅之大將可望加速刺激銷量，若再加上拜登上任後綠電政策的推行，不只特斯拉，整個電動車市場潛力無窮。

近日盤面上可以看到電動車相關族群閃閃發亮，週一(1/11)包括和勤(1586-TW)、車王電(1533-TW)、IET-KY(4971-TW)都奔至漲停，近期也有和各位投資人多次分享相關個股，例如12/25分享的順德(2351-TW)，股價從77元漲到週一(1/11)最高91.4元，上漲12.8元，漲幅16.62％；12/24分享的瑞昱(2379-TW)股價也是從396.5元漲到432元，上漲35.5元；而11/13推薦提早卡位的立積(4968-TW)週一(1/11)收漲停，股票抱到現在大漲176.5元，漲幅約60％。

萬寶投顧陳子榕指出，隨著台股節節攀升，我看到很多投資人擔心台股居高臨下，遲遲不敢下手，錯失行情，只能望股興嘆，但在多頭行情中，不摸頭是原則，我們要做的是觀察產業趨勢，控管資金謹慎選股，再依籌碼金流伺機佈局，隨著市場脈動，逐步前進，自然就能追隨大盤輕鬆致勝。

聯發科(2454-TW)2020年第四季營收964.05億元，表現符合預期，去年總營收3,221.46億元，年增30.84％，創歷史新高；受惠5G、宅經濟急速升溫，本季擴大對台積電7、 6奈米投片，投片量達11萬片，擠下高通成為台積電第三大客戶；預計今年上半年出貨量將達8,000～9,000萬套規模，為去年全年出貨量的1.6～1.8倍；需求吃緊，第一季5G手機晶片喊漲，法人估第一季營運淡季轉旺，合併營收與2020年第四季相較，僅季減5％以內。

兆利(3548-TW)12月營收5.8億元，月增6.1％，年增27.74％，優於市場預期；新切入陸系折疊智慧手機，去年11月已開始小量出貨；三星新款折疊手機預計今年上半年將以不到1,000美元的親民價格問世，可望擴大刺激銷路，兆利業績跟著進補；受惠宅經濟筆電需求，預估2020全年筆電軸承營收將年增約2.4％，今年可望再成長。

佳凌(4976-TW)佳凌2020年12月營收1.62億元、年增106.23％。佳凌2020下半年除了來自車用市場回溫，推升營收明顯成長外，其視訊鏡頭出貨美系大客戶也帶動營運轉盈，力拚今年營收占比拉高至四成。佳凌近年投注相當大資源聚焦高階的自動駕駛及無人車應用的LiDar光達鏡頭，陸續切入全球前十大車載鏡頭模組廠及一階(Tier 1)廠，其中，包含美國光學雷達掃描儀LiDAR廠威力登(Velodyne)，後市值得期待。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險