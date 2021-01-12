台股上演大驚奇 誰是下一個台積電、聯電？

撰文/王榮旭

萬寶投顧分析師王榮旭表示，今(11)日台股上演大驚奇，原本下跌的大盤在最後半小時狂拉近百點，最後收在15557點，再創歷史新高，就連上周末傳出跳電的聯電(2303-TW)股價也大漲了4.4%，可見多頭氣盛。

大盤創高代表多頭不變，預設高點反而會賺不到。美股是這波多頭行情的領頭羊，拜登即將在1月20日上任，市場對於拜登未來的政策最為敏感，而拜登在上周表示將有一個高數兆美元的完整計畫，這釋出的訊息是他在乎股市的程度不亞於川普。

可以預期的是，拜登上任之後，做多股市的力道不會少；而美股強，台股不會弱。2020年新冠疫情爆發，外資大賣台股5395億元，但大盤漲了2700多點，2021年疫苗陸續施打，疫情最壞狀況已過，外資認錯回補台股，在2021年第一週就大買了635億。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，外資回補對象首推半導體族群，例如台積電(2330-TW)、聯電(2303-TW)等晶圓代工大廠，2020年外資賣超台積電與聯電各約40幾萬、60幾萬張；2021年晶圓代工產能吃緊，聯電跳電使晶圓代工費恐再度調高，抵銷跳電對於營運的影響。

IC設計搶產能，誰搶的越多就是大贏家。第一季台積電投片量前三大為蘋果、AMD與聯發科(2454-TW)。聯發科不僅5G手機晶片出貨量持續攀升，WiFi 6及電源管理IC也供不應求，聯發科在台積電投片量擠下對手高通，代表聯發科晶片在質量將超越高通。有台積電扶植，聯發科將複製AMD模式，搶攻更多市佔率。

另一方面，華為切割旗下手機品牌榮耀，除了高通供應晶片，聯發科也有機會打入供應鏈。聯發科股價創高到856元，聯發科的半導體測試平台供應商雍智(6683-TW)，受惠大單加持，2021年獲利可望創新高，股價還未創高，最近法人悄悄買進，值得留意。

此外，5G手機2021年出貨量上看5億支，比2020年大增五倍，對化合物半導體需求大增，上個禮拜公佈前一季受匯損衝擊的穩懋(3105-TW)才跌一天，今天又大漲8.5%，再創波段新高，連帶宏捷科(8086-TW)、全新(2455-TW)也大漲。

萬寶投顧分析師王榮旭強調，股價永遠反映的是未來，南亞科(2408-TW)也受匯損影響股價急跌，但隨著記憶體週期循環向上，季報利空反而是機會而不是危機。記憶體是半導體族群中最沒漲到的，2020年晶圓代工廠台積電漲了六成、聯電也漲了1.8倍，但是南亞科只漲了4%。

2020年DRAM現貨價已經起漲，2021年第一季合約價上漲趨勢逐漸確立，除了南亞科，華邦電(2344-TW)等DRAM製造廠受惠程度高，手中握有相對低價庫存的模組廠，也因為DRAM獲利大爆發，例如威剛(3260-TW)、十銓(4967-TW)及品安(8088-TW)等。

威剛是全球第二大模組廠，在手庫存量龐大，今天股價再創新高；十銓2020年第四季底的存貨金額約達23億，2021年合約價起漲，十銓直接受惠，第一季獲利可望大爆發，全年EPS上看6~7元，後勢值得追蹤。限於篇幅，還有更多的潛力股分析，將在LINE粉絲團與讀者分享，歡迎免費加入。

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