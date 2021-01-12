蔡明彰觀點：買在期待賣在事實 轉向低估值

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，拜登表示，上任美國總統後，將推上兆美元刺激方案，但有民主黨參議員反對每人發放2,000美元紓困金，意味將來實際刺激規模縮小。

週一美元指數跌深反彈回到90點，比特幣大跌，美股期指翻黑，有可能本波美股強勁走勢，買在拜登當選，期待更大規模刺激方案，賣在1月20日正式就職，真正討論刺激方案利多實現之際。

台股上週大漲731點或5％，周K值來到96％，嚴重超買。在1月20日拜登上台前，高檔震盪，不少個股當前估值過高。估值過高只有兩種解藥，一是更高的營收獲利成長來支撐估值，二是股價下跌以消化過高估值。

萬寶投顧蔡明彰強調，「買在期待、賣在事實」。

舉例去年7月美國總統大選，市場看好拜登，押寶拜登兩兆美元綠能政見的太陽能、風力發電、電動車等。台股太陽能拉升一波狂熱行情，這階段買在期待，但馬上拜登上台了，民主黨也拿下國會掌控權，兩兆美元綠能計劃將要化為事實、付諸實現，此刻卻是太陽能的賣點了。

先看相關個股，漲很大的估值，元晶(6443-TW)去年EPS虧損0.72元，近一年大漲425％，達能(3686-TW)去年前三季EPS虧損0.83元，近一年大漲330％，安集(6477-TW)去年前三季EPS 2.3元，近一年大漲187％，茂迪(6244-TW)去年前三季EPS 0.63元，近一年大漲180％，太極(4934-TW)去年前三季EPS 0.16元，近一年大漲144％。上述太陽能近一年都漲升逾一倍，但獲利能力有待加強，來支撐過高估值。

台系太陽能已無上游原料，也沒有像南韓、中國在美國設廠，台廠已喪失先機了。多數台廠是中游的電池模組，佔全球市佔率5％，目前美國實施太陽能201條款，出口至美國，第一年課徵30％關稅，台廠太陽能的市場重心不在美國，拜登有可能取消太陽能201條款，美國太陽能模組市佔率，因2兆美元綠能所賜，估計全球市佔率由11％提升到19％，取消關稅對台廠不見得是利多，因為不敵東南亞低成本競爭。

最近不少訴求打入Apple Car供應鏈的個股大漲，佳凌(4976-TW)去年12月來漲逾40％，正達(3149-TW)12月來漲65％，乙盛-KY(5243-TW)12月來漲66％，廣宇(2328-TW)12月來漲60％，市場期待鴻海富士康集團複製為蘋果代工iPhone，將來為Apple Car代工的模式，鴻海(2317-TW)也站回百元價位。

但蘋果洽南韓現代汽車電動車開發，傳3月正式簽約，雙方共同投入電動車及電池技術開發，Apple Car將在2024年問世。現代汽車為全球第六大車廠，目前全球銷售最佳的5款電動車，有2款為現代汽車生產，又積極與百度、英偉達合作，投入自駕車上。

但是，鴻海集團並無實際生產電動車經驗，只有提供電動車零組件，凡是只提供應零組件，而不是生產電動車，估值都不會太高，特斯拉市值逾8,000億美元，居全美市值第五大企業。中國比亞迪發佈取得海外電動巴士訂單，股價又創新高，市值6,500億人民幣，特斯拉、比亞迪市值狂漲，都是建立在實際生產電動車，如果確定現代汽車與蘋果簽署Apple Car合作協定，鴻海集團近期做夢而估值過高的個股，將會夢醒時分。

萬寶投顧蔡明彰強調，估值過低，指本益比太低、殖利率很高、市值太小等，對應該公司的成長呈現低估狀態，不要憑情緒操作股市，擁擠的交易得不到市場的祝福，要理性回歸基本面數據。

12月月營收台積電(2330-TW)1,173億元，月減6％，低於預期，表示步入淡季，依據過去歷史經驗，5月前不易再創歷史新高。聯電(2303-TW)、世界(5347-TW)12月營收分別月增4％及5％，表示8吋晶圓代工需求強勁，並無淡季。週一聯電無視竹科8吋廠跳電利空，反而上漲，12月營收跌破眼鏡，也隱藏產業基本面變化。

記憶體生產商華邦電(2344-TW)、旺宏(2337-TW)、南亞科(2408-TW)12月營收分別月增2％、10％、4％，表示記憶體需求旺，但南亞科去年第四季匯損吃掉EPS 0.7元，壓抑週一DRAM生產商，但美光承認去年底桃園廠跳電事件，將使今年第一季DRAM供不應求，DRAM模組拉高庫存成記憶體漲價大贏家。群聯(8299-TW)表示，今年股利不少於22元，殖利率6％，過去一年股價僅漲16％，週一漲停，威剛(3260-TW)估今年可望發放近5元股利，殖利率逾6％，近一年股價小漲5％而已。

面板雙虎12月營收創三年新高，粉碎三星續生產LCD，不利面板報價上揚的傳言。

友達(2409-TW)、群創(3481-TW)分別月增11％及4％，友達288億元，回到上次高峰2017年平均一個月284億元的水準，當年EPS高達3.3元，面板景氣可望持續到上半年。

面板雙虎去年第四季淨利估90億元，單季EPS 0.9元，今年第一季因面板報價估再漲10％，單季淨利估100億元，EPS逾1元，放眼台股盤面連續兩季單季EPS1元，但股價僅10元的唯有面板雙虎，估值低到無法想像。

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