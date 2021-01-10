繼航運、鋼鐵後 綠能重啟漲勢？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，美國參議院選舉結果終於出爐，民主黨順利反攻，拿下喬治亞州最後兩個席次，形成眾、參兩議院全由民主黨多數主導，加上白宮，拜登所屬的民主黨全面執政已然底定。雖然同時間，美國國會在舉行新總統認證時，遭到川普粉絲入侵干擾，但週四(1/7)美國三大指數依然以大漲來表示慶賀。

當然，市場本來很擔心民主黨全面執政會帶來加稅和監管的負面效應，然而，民主黨全權主導卻也意味著，拜登上任後將可以更加有效貫徹所有政見，包括擴大財政紓困方案、2兆美元「綠色新政」，以及7,000億美元的基礎建設等一連串刺激經濟計劃，由此可以預見，在拜登正式走馬上任後，將又有一波新的資金浪潮會排山倒海般地擴展開來。

洶湧的國際資金浪潮，新台幣很有感受，近期新台幣幾度升破28元，週四(1/7)新台幣匯率盤中最高來到27.944元，創23年半來的新高，新台幣匯率「七上八下」隱然將形成常態。

另外，從金管會所公布的資料也可以看到熱錢的湧入，去年10月開始，外資連續三個月淨匯入124.66億美元(約合新台幣3,553億元)，是15年來外資淨匯入金額最高的第四季，一舉扭轉前9個月外資淨匯出的頹勢，使得外資淨匯出金額從175.99億美元急速縮小到只剩約50億美元，而台股也就在這波資金簇擁下，一路上攻。

在這兩天盤面上已經可以嗅到拜登概念股的蓄勢待發。拜登選前提出2兆美元的綠色能源政策，包括促進電動車普及、廣設汽車充電站、電網更新以及在全美國部署公用事業規模級的電池儲能設備；同時也承諾在2035年用風力或太陽能取代煤發電廠，2050年要進一步禁止使用石燃料，成為100％採用再生能源的經濟體。而隨著拜登就任，綠色能源替代產業將有更大表現舞台。

萬寶投顧陳子榕指出，之前已多次分享相關概念股，例如12/10推薦台達電(2308-TW)，股價從248元到週四(1/7)最高321.5元，大漲73.5元，漲幅約30％；另外，12/22推薦的電動車概念股佳凌(4976-TW)當時股價53元，大漲一波後，週五(1/8)再度漲停，股價來到87.1元，大漲34.1元，漲幅約65％，股價再創歷史新高。這就是看我文者，投資上先知先覺，自然能夠提早卡位，輕鬆致勝。

萬寶投顧陳子榕指出，未來我仍將持續和大家分享優質投資標的，希望所有投資人都能在指數擺盪中依然穩穩前進。

碩禾(3691-TW)外資連五買，股價重回200元，並站上所有均線，可望挑戰波段高點；全球減碳趨勢，使得太陽光電裝置容量維持11.32％年化成長率，帶動電池與模組量上升，法人估碩禾2020及2021年EPS分別為3.9元、4.5元；轉投資大陸芯和能源接單報捷，磷酸鋰鐵打入中國動力電池大廠，芯和今年中產能將倍增，營運可望虧轉盈。

茂矽(2342-TW)受惠汽車產業回春，車用晶片需求大增，國際IDM大廠也來台加入釋放訂單，業界訂單能見度達半年以上，整體晶片報價也上漲約10％；8吋晶圓代工產能供不應求，促使部分馬達驅動IC產品轉以6吋晶圓代工生產，推升茂矽訂單滿載，IC代工價格10月已調漲，MOSFET代工亦喊漲。

長興(1717-TW)打破美日廠商獨霸地位，長興成功開發出3D IC封裝用材料Mold Under Fill，打進台積電(2330-TW)封裝供應鏈；COVID-19快篩試劑從國內打響名聲，估月產能100萬片，並取得歐盟CE認證與東協等非美市場，營運增溫；受惠中國市場恢復，合成樹脂與特化光固化材料可望動能提升，電子材料乾膜光阻受下游PCB需求帶動看旺；法人預期今年營運2位數成長。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險