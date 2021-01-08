拜登完全執政 台股誰是大贏家？

撰文/王榮旭

美國民主黨在喬治亞州參議員補選大獲全勝，民主黨掌握參眾兩院，代表拜登將完全執政，1月20日拜登就任前，股市可望有一波拜登新政行情，更多財政刺激措施與1~2兆美元的基礎建設支出，將提高經濟成長及通膨預期，抵銷加稅的影響。

拜登完全執政開始在股市引發新一波效應，例如去年已經大漲過的太陽能股碩禾(3691-TW) 、國碩(2406-TW)、安集(6477-TW)與達能(3686-TW)又出現漲停潮；護國神山台積電(2330-TW)也是受惠拜登完全執政推刺激經濟政策的股票，助攻大盤再創新高。

台積電是電子最上游，領先受惠全球經濟回溫，不僅5G晶片、伺服器、CPU、GPU訂單大爆發，車市回溫也讓車用晶片訂單滿天飛；未來蘋果切入電動車，台積電更擔任晶片供應要角。

拜登提倡潔淨能源，承諾增建50萬個電動車充電站、說服國會通過電動車補助及減稅方案，如今國會也由民主黨掌控，拜登推動新政更為有利，可以預期電動車產業將大爆發。

鴻海(2317-TW)組電動車大聯盟搭上時代潮流，2021年才短短幾個交易日，鴻海股價就大漲了16%，鴻海車用大聯盟跟著吃香喝辣。而國巨整合集團資源，聚焦在車用產品為鉭質電容的Kemet、以及專攻電容的凱美(2375-TW)策略合作，凱美藉此切入車用市場。

而國巨與鴻海結盟，也是因為鴻海跨入電動車，未來國巨將透過鴻海打入電動車供應鏈，凱美更是重要扶植的供應商，2020年11~12月凱美股價從50元以下，大漲至90元，2021年漲勢仍欲罷不能，最近已經見到百元大關，可說是最強的電動車概念股。

電動車物料成本大部分可由電子廠生產，僅約20%來自傳統車廠，由此可知電動車滲透率加速，對電子產業是核彈級的影響。轉型車用鏡頭佳凌(4976-TW)就搭上這股熱潮，目前傳統汽車搭載鏡頭數量正快速提升，無人自駕車使用鏡頭更高達19顆，佳凌大客戶是美國光學雷達大廠威力登，也是未來Apple car的光達熱門供應商人選。

佳凌在短短兩個多禮拜，股價就從50幾元攀升到近80元，大漲五至六成，搭上Apple car特快車，股價飆漲速度很快。凱美與佳凌皆在11~12月專欄中多次推介的股票。

此外，最近電動車題材中，獲法人逢低大買的是車用二極體廠強茂(2481-TW)、台半(5425-TW)後市也值得留意。有併購大王之稱的盧明光，把中美晶與環球晶都交棒給徐秀蘭，只有將車用二極體的朋程(8255-TW)留著自己主導，可見對車用二極體的重視程度。

一輛電動車使用的功率元件是傳統汽車5倍以上，已打入美系與中國電動車供應鏈的台半及強茂，在傳統汽車升級電動車過程中受惠程度大。台半產品已通過中國第一大電池廠寧德時代認證而打入特斯拉供應鏈，又與聯電合作開發電動車用中壓MOSFET，本季可望量產出貨，日前加入鴻海電動車大聯盟，未來也有望搶食Apple Car商機。最近股價壓回月線，籌碼被特定外資法人收走，後市看好。

拜登完全執政擴大刺激方案的情況下，通膨將進一步升溫，最近油、金價大漲，比特幣也狂飆，就是通膨導致資金流向週期循環的商品。美中擴大基建，推升鋼鐵等產業更多的需求。美國鋼鐵在1月6日單日就大漲了17%，中國寶鋼也公佈調漲2月盤價，幅度約8~11%，中鋼下週也可望跟進調漲國內盤價，中鴻(2014-TW)、燁輝(2023-TW)等鋼鐵大廠受惠程度高。

2020年12月我在專欄中就看好中鴻，擁有中鋼料源的支持，受惠漲價程度大，股價這波就從12元漲到18元，反映2021年即將由虧轉盈。今年轉機性也很大的燁輝，漲幅相對落後，每股淨值還有13.6，股價淨值比僅約1倍，比中鴻還要低很多。

燁輝是隱藏版的太陽能概念股，去年組太陽能光電發電聯盟，供應太陽能案場所需的支架，未來幾年太陽能案場加速建置，對於鋼材的需求達到百萬噸以上，後市值得追蹤。

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