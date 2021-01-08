萬五以上 與其存股台積電不如前進轉機股?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，2021年開盤，台股立刻以強奔15,000點開場，預期在拜登全面執政下，週三道瓊指數大漲437點，收30,829點，上演慶祝行情。

對此，有美國金融專家認為，無論選舉結果如何，終究拜登政府執政後，大規模的財政貨幣政策都會抵消參議院選舉負面效應，而疫苗的開發更有利新政府的基礎建設計畫，因此，種種因素仍將持續推升美股，預估道瓊將會上看35,000點，如果美股持續上攻，全球股市也將雨露均霑，尤其台股當前量能俱足，仍有多頭可期。

萬寶投顧陳子榕指出，週三(1/6)盤面上多了一個新面孔，就是由晶電(2448-TW)、隆達(3698-TW)交換持股共同成立的新公司富采投控(3714-TW)，兩強聯手，目的就是想搶占全球Mini LED市場。

Mini LED相較於其他LED技術，擁有更好的演色性，讓液晶面板有更精細的HDR分區，且厚度減少可達省電80％，價格比OLED更便宜，所以包括蘋果平板、筆電，以及三星、TCL、LG的電視產品都規劃置入Mini LED。

市調機構預估，今年Mini LED全球成長將由去年的少於100萬台成長到1,000萬台，達10倍速增長。今年Mini LED不但將迎來產業轉機，也將宣告成為Mini LED商用元年。

隨著全球面板需求大幅提升，除了Mini LED市場，上游偏光片廠也榮景顯現，去年第四季，偏光片廠部分產品已經率先調漲價格，今年第一季可望再有一波漲價，上半年整體市場能見度也相當看好，而相關族群包括明碁材(8215-TW)、誠美材(4960-TW)也都滿手訂單，產線滿載，誠美材更有望在去年第四季本業虧轉盈。

萬寶投顧陳子榕指出，台股站上15,000點後開始出現震盪整理，在選擇投資標的上更要著重業績本身的成長轉機，如此才能在指數上下波動中持續安身立命。

例如12/29和大家分享的日月光投控(3711-TW)，股價幾天內就從80.7元漲到90.5元，漲幅12.14％；12/31推薦的高技(5439-TW)週三(1/6)在指數回檔中仍強拉尾盤，收在最高57.6元，三個交易日合計漲幅達9.71％；週一(1/4)分享的佳凌(4976-TW)再創波段高，週四(1/7)拉上漲停79.2作收，至今波段大漲五成。

萬寶投顧陳子榕指出，未來我仍將持續和大家分享優質投資標的，希望所有投資人都能在指數擺盪中依然穩穩前進。

明基材(8215-TW)2020年12月營收13.64億元，創全年單月次高，累計2020年第四季合併營收40.6億元，季增6.12％、年增18.85％，創近六年來單季高點，累計全年合併營收約150.5億元，年增7.94％；偏光片營收占比80％，產能滿載至2021年第三季，毛利率同步提升；高毛利產品(隱形眼鏡、痘痘貼)今年可望恢復20％以上成長動能；電池隔膜估2020年第四季開始小幅貢獻營收，2021年虧轉盈；2021年EPS估 2.19元，法人建議買進，目標價33元。

誠美材(4960-TW)隨稼動率滿載，加上部分利潤較差產品線已調漲，法人推估2020年10月份本業已經虧轉盈；偏光片需求強勁，2020年第四季筆電、監視器等IT產品出貨成長大，營收占比增至約35％，電視比重約50％，穿戴裝置中小尺寸佔約15％，營收逐月成長，2020年12月營運維持高檔；轉投資昆山廠獲利貢獻增加，營運可望持續改善。

光頡(3624-TW)MLCC(積層陶瓷電容)全球供貨吃緊，國際龍頭大廠日商村田、太陽誘電已二度拉長交貨期，最長等待至半年，加上廠商庫存低，農曆年後可望調漲報價；受惠5G智慧手機、車用電子、物聯網等帶動MLCC需求，估今年全球MLCC市場規模成長10％，逼近145億美元。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險