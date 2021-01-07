台半強攻電動車業績看俏

【撰文／王榮旭】

進入2021年台股馬上強漲衝過萬五大關，鴻海(2317)的大漲功不可沒。我在上一期的專欄中就有提到，鴻海2021年的補漲空間大，因為2020年台積電(2330)大漲超過6成，鴻海卻只漲了1%，基期相對非常低；鴻海是蘋果5G手機供應鏈的重要成員，但現在市場看中的其實不是5G手機這塊，而是鴻海去年攜手裕隆集團(2201)成立的電動車大聯盟，在短時間內就吸引了超過200家廠商加盟，可謂兵強馬壯，未來進軍電動車市場，想像空間大。鴻海這樣的大象都能跳舞，小股本的股票就更強了，例如鴻海旗下電動車相關的乙盛-KY(5243)，12月中以來股價就大漲超過7成；而生產車用線束的廣宇(2328)，未來預計將全包集團內的相關業務，股價也短線大漲逾5成。鴻海旗下生產LED的榮創(3437)，也因為未來可能切入車載mini LED，股價在幾天之內飆漲超過5成。

鴻海電動車大聯盟狂飆

受惠這波行情的還不只鴻海旗下的股票，由於電動車帶動需求，車用二極體也是這波的大贏家之一，例如強茂(2481)和台半(5425)都已先後加入鴻海的電動車大聯盟，未來有望搭上蘋果電動車的商機。強茂2020年10月及11月營收皆優於預期，且11月營收在居家辦公需求持續的帶動下創新高，加上消費性產品回溫下與車用產品快速復甦，功率半導體產品供需吃緊程度加劇，預估強茂12月營收有望持續維持高檔。再加上近期車用晶圓代工成本推動漲價潮，強茂2021年第一季業績有望打敗傳統淡季。