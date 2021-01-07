兩檔汽車零組件股 能複製同致行情嗎？

【撰文／黃清照】

本周台股站上萬五，這次不再由台積電一枝獨秀，許多電子股大佬都紛紛大漲，廣達、仁寶因為今年疫情關係，筆電賣到缺貨，隨著第二波疫情來到，今年需求恐怕不會少，而最令人興奮的是，這波大漲主要由鴻海帶起，每次鴻海大漲台股都會有一波比價大行情，長年打底的也讓許多投資人失去信心，但這次鴻海登上百元，象徵著轉型的鴻海將走出自己一片天，鴻海不再以代工為主了，今年的鴻海將著重在半導體及電動車上，投資人可以期待。

許多人說去年漲的無基之彈，那今年將會是有基之彈了，我認為今年上半年將著重在有基本面的股票上，去年我強調被動元件、矽晶圓、車用，現在無一不大漲，這些族群的特色除了低估外，就是基本面都相當良好，不然就是太過低估、走出谷底等，車用的零組件、車用電子是今年可以持續關注的股票，由於去年上半年是車用谷底，基期相對低，今年上半年業績出來絕對會好到嚇死人。

同致今年高低差10倍 車用電子正夯

由於全球環保意識抬頭，零碳排放目標政策已成各國政府共識，零碳排放法規及購車補貼雙重引擎，將加速電動車在整體車市滲透率提高，元大投顧預估2020～2025年的全球新能源車銷量，將由270萬輛增至的1292萬輛，年複合成長率達37％，滲透率則由3.9％增至13.7％。汽車除了電動化趨勢外，智慧化(自動駕駛)也是另一個持續發展的趨勢，正逐步從手動駕駛升級到自動駕駛，主流廠商的先進駕駛輔助系統(ADAS)目前處於Level 2升級至Level 3量產階段，2021年特斯拉、福斯、富豪、福特、現代等車廠更將往Level 4推進。