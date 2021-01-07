變種病毒 加速智慧表出貨暢旺？

【撰文／陳子榕】

新的一年台股起手勢超級火辣，一路頭也不回地直往15000點狂奔，指標股台積電(2330)、聯發科(2454)股價聯袂站上歷史新高，鴻海(2317)叩關百元，就連沉寂許久的股王大立光(3008)也在盤中大漲5%搖旗吶喊，盤中上市櫃合計上千檔股票上漲，讓許多投資人樂呵呵笑開懷。

台股的熱情雖然暫時一掃去年一整年疫情所帶來的陰霾，但疫情的威脅並沒有真正消退，去年底出現的變種新冠病毒至目前為止已經至少四種變異，而且傳染速度更快，科學家預估變種病毒株的傳染力比原本的病毒株高出至少56%，包括美國、歐洲、新加坡、中國大陸，甚至台灣都已經出現變種新冠病毒。這消息引起更多的恐慌，但這也表示，人們對自身健康照護的敏感和需求將繼續大幅提升，這個部分也可以從去年穿戴裝置的銷量分析觀察出來。

根據IDC的調查，2020年全球穿戴裝置銷售量估達3.96億台，年成長達14.5%，其中耳戴式裝置占比最高達59.2%，其次是和智慧醫療、健康相關的手表占比23.1%以及手環17.1%；而耳戴式裝置、手表的年成長分別是68%及32%，而穿戴裝置相關供應鏈最明顯受惠的就屬載板族群，而當中系統級封裝SiP載板需求更是強勁。