營收創高的封測股黑馬

【撰文／黃清照】

去年台股漲勢兇猛，高低點相差6237點，在疫情肆虐的一整年中，許多產業生態都變了，除了醫療衛生產業竄出外，遠距離教學的個股也成市場當紅炸子雞，而在各國瘋狂印鈔的情形下，錢不斷往股市、比特幣等市場流入，在大家還沒搞清楚狀況時，年中股市就漲回去年的前波高點，之後創高，散戶為首的小台期貨瘋狂的放空，宜路從12000被軋到14000點，今年元月台股更創下新高漲到15000點，散戶繼續放空，好像錢用不完？不過要注意的是現在連外資也進場攪和了，外資期貨一向領先市場，去年台股大跌，外資現貨雖然賣超，但期貨一路作多，現在正好相反，外資現貨不斷買超，但期貨已轉為淨空單了。

去年我最看好的三大族群，到今年全部都漲翻了，我最看好的不外乎是低本益比、低價、獲利成長的體質佳成長股，尤其是汽車零組件股，大部分的公司谷底落在去年一、二季，也就是說，今年上半年業績將會大好。

矽格去年營收創新高 本益比低於10倍

去年我我同樣看好封測股矽格(6257)，公司去年全年營收124.29億元，年增23.7%，創歷史新高。其中12月營收表現是去年最佳，達12.1億元，月增5.14%、年增27.1%，矽格主要是受惠疫情帶動宅經濟盛行，各國加速推動5G基礎建設，集團主要客戶手機、網通、電源管理晶片銷售持續暢旺，帶動相關晶片測試線稼動率居高不下。加上轉投資的子公司台星科營收後，第4季與全年營收隨之刷新高。