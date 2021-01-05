後疫時代 智慧表相關個股出貨旺？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，新的一年台股起手勢超級火辣，一路頭也不回地直往15,000點狂奔，指標股台積電(2330-TW)、聯發科(2454-TW)股價聯袂站上歷史新高，鴻海(2317-TW)叩關百元，就連沉寂許久的股王大立光(3008-TW)也在盤中大漲5％搖旗吶喊，盤中上市櫃合計上千檔股票上漲，讓許多投資人樂呵呵笑開懷。

台股的熱情雖然暫時一掃去年一整年疫情所帶來的陰霾，但疫情的威脅並沒有真正消退，去年底出現的變種新冠病毒，至目前為止已經至少四種變異，而且傳染速度更快，科學家預估變種病毒株的傳染力比原本的病毒株高出至少56％，包括美國、歐洲、新加坡、中國大陸，甚至台灣都已經出現變種新冠病毒。這消息引起更多的恐慌，但這也表示，人們對自身健康照護的敏感和需求將繼續大幅提升，這個部分也可以從去年穿戴裝置的銷量分析觀察出來。

根據IDC的調查，2020年全球穿戴裝置銷售量估達3.96億台，年成長達14.5％。其中，耳戴式裝置占比最高達59.2％，其次是和智慧醫療、健康相關的手表占比23.1％以及手環17.1％；而耳戴式裝置、手表的年成長分別是68％及32％，而穿戴裝置相關供應鏈最明顯受惠的就屬載板族群，而當中，系統級封裝SiP載板需求更是強勁。

SiP載板尺寸輕、小又薄，剛好適合運用在穿戴裝置，且應用範圍廣，包括TWS(真無線藍芽耳機)、智慧手表、心律調節器、相機模組、AR等，都非常適合。市場近期還傳出，蘋果今年可能會推出新款TWS，新產品將採用軟板加上SiP載板設計，取代過去軟硬結合板，因此像是臻鼎-KY(4958-TW)、台郡(6269-TW)、華通(2313-TW)都傳出佈局模組製程、拉高軟板生產搶攻市場。

萬寶投顧陳子榕指出，除了SiP載板需求，ABF載板也是商機大開，廠商加快擴產仍是滿手訂單，業績從去年旺到今年，股價更是紅不讓。之前多次和大家分享南電(8046-TW)、景碩(3189-TW)股價都持續大漲，週一(1/4)南電再衝上漲停板、景碩大漲5％。

近期向大家推薦的，包括12/10合勤控(3704-TW)股價從26.75元漲到41.6元，上漲14.85元，漲幅56％；12/18台表科(6278-TW)股價從124.5元漲到138元，上漲13.5元，漲幅10.84％；更近是12/31推薦的穩懋(3105-TW)股價從346元，立馬漲至最高375.5元，才一個交易日就上漲29.5元，漲幅8.53％。

萬寶投顧陳子榕指出，隨著台股持續墊高，雖然大環境仍然樂觀，但建議投資人操作上還是要謹慎，挑選質優個股，搭配籌碼流向伺機佈局，這樣才能夠賺指數也賺股票，面子、裡子雙贏。

台郡(6269-TW)蘋果手機電池背板設計傳出大改版，以SiP結合軟板模組化設計取代軟硬結合板，台郡追加資本支出67億元，於兩岸擴產，高階模組產能主要在高雄和發新廠，定第一季試產，第二季產能逐步開出，第三季擴大貢獻業績；昆山廠屬後段製程的擴充，預估比高雄新產能晚2～3個月；為擴展計劃，台郡擬發行ECB 1.5億美元。

嘉聯益(6153-TW)由於華為禁令，三星折疊手機預估去年市占拉高至88％，嘉聯益業績可望跟著進補；嘉聯益首度取得蘋果 iPhone 12 TWS訂單，為AirPods系列新進入者，估嘉聯益將取得AirPods 3耳機軟板與充電盒軟板訂單，訂單預計自第二季開始顯著貢獻營收、獲利；受惠重回蘋果全產品線軟板供應鏈，預估今年嘉聯益的蘋果營收將成長至少1倍，每股純益(EPS)可望達5元以上。

景碩(3189-TW)BT、ABF供不應求，訂單滿手，2020年第四季兩大產品線都有一波調漲價格，加上欣興火災轉單，景碩2020年第四季營收可望季成長12％以上，優於預期；BT載板約佔營收50％，今年第一季產線已經滿載、ABF載板約佔營收25％，訂單已經看至第三季；受惠穿戴裝置需求提升，系統級封裝SiP載板可望拉高挹注營收；資本支出可望由去年60億元，增加至今年70億元。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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