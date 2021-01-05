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特斯拉去年大漲七倍 哪些個股大吞商機？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，2021年，新的一年終於展開了，台股和美股去年封關日都以指數創新高，將所有投資人情緒拉到最高點，尤其美國那斯達克指數，去年一整年飆漲了43.6％，帶動所有科技類股的狂潮，其中最讓人津津樂道的莫過於特斯拉的股價表現。

特斯拉去年股價從年初83.67美元一路漲到705美元，大漲618.33美元，全年漲幅739％，讓許多投資人趨之若鶩，想盡辦法要沾上邊，就連蘋果也看好未來電動車市場發展，迫不及待想加入。

事實上，蘋果早在2014年就已經開始祕密進行一項名為「泰坦(Project Titan)」的電動車研究計畫，中間一度受挫，但不久前市場卻傳出蘋果電動車Apple Car會在今年9月提前發表，引起市場一陣騷動，不過也有人認為Apple Car仍然存在很大的不確定性，包括規格、競爭力等等，預估最快2025年才可能推出。即便如此，蘋果要做電動車的決心是強烈的，因為去年蘋果決定再砸下約合新台幣5,700億元，重啟電動車研究計畫。

目前市場上除了特斯拉之外，包括奧迪、BMW、TOYOTA等諸多國際汽車大廠都相繼投入發表電動車款，想要趕快搶占一席之地，而2021年全球電動車市場銷量預估458萬輛，和去年約286萬輛相較，成長上看60％，一旦整體經濟復甦，電動車還將繼續大幅成長。

從中經院最新發布的經濟數據來看，2020年12月PMI上漲0.1％，不但連續六個月擴張，且六大產業全數攀升至60％以上水平，是創編以來首見，顯示製造業景氣全面復甦；而「未來六個月展望」指數，更續揚6.5％，至69.9％，擴張速度之快前所未見，這意味著今年上半年整體經濟發展相當樂觀。

隨著電動車市場的成長，加上Apple Car的加入帶動另一波願景，電動車供應鏈十分值得期待。相關族群順德(2351-TW)，12/25推薦後股價拉出兩根漲停板，從77元漲到104.5元，大漲30.4元，漲幅41％；界霖(5285-TW)在12/11和大家分享後，股價也是從66.3元漲到最高79.7元，上漲13.4元，漲幅20％。

萬寶投顧陳子榕指出，在這新的一年，我仍將持續分享對產業的觀察以及更多優質投資標的，希望大家在股票市場中都能正確投資，荷包滿滿。

佳凌(4976-TW)受惠疫情，視訊、安控及光通訊產品需求大增，消費性電子營收比重拉升至45％～50％；車用鏡頭營收佔比可望從20％提高至30％，隨倒車影像、環車影像、ADAS逐漸成為車廠標配，今年比重則有機會突破40％；2020年11月稅後盈餘800萬元，年成長144.44％，單月每股盈餘(EPS)為0.07元，估2020年第四季業績比第三季好，訂單能見度至2021年第二季。

順德(2351-TW)受惠車用市場復甦，電動車、ADAS需求強勁，2020年度整體營收跌幅會收斂至小於5％，車用整體訂單能見度至今年3月，部分至2021年第二季，帶動整體營收由原先預期的15～20％成長，上修至20％以上；5G、工業用電源管理持續升溫，挹注今年營收，音圈馬達(VCM)今年可望成長5～10％。

台半(5425-TW)近年致力發展毛利率較高的車用及工控領域，目前整流器產品、TVS保護元件都已獲認證，並成功切入車用市場，車用產品佔台半整體二極體營收逾3成，隨車市復甦，今年營收可望雙位數成長；與聯電(2303-TW)攜手開發車用MOSFET產品，預計今年上半年開始出貨；占營收比逾四成的條碼印表機今年也可望甩掉疫情，需求回溫，增添營收。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

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