蔡明彰觀點：記憶體、顯卡是漏網之魚潛力股

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，題材越豐富，股價低基期為2021年選股準則。

元旦開紅盤，蘋概三王台積電(2330-TW)、大立光(3008-TW)、鴻海(2317-TW)及IC設計龍頭聯發科(2454-TW)等權值股領軍，台積電去年大漲60％，聯發科大漲71％，不算低基期，但今年台積電仍有資本支出6,200億元，創歷史新高，聯發科超越高通成全球手機晶片市佔第一，可望美國政府核准供貨華為4G手機晶片等題材，所以續創新高。但是，大立光、鴻海去年分別下跌30％及小漲12％，落後大盤，呈現補漲，可見低基期的重要。

反觀元旦開紅盤唯一權值股逆勢下跌是聯電(2303-TW)，去年大漲200％，已是高基期，但中芯國際獲美國核准，取得成熟製程設備，今年營運大轉向，以8吋晶圓代工為主，生產NOR Flash、電源管理晶片，功率半導體，原本相關產品的漲價計劃或有變數，8吋晶圓代工的賣方市場也將改變，不僅聯電收黑，世界(5347-TW)以8吋為主的晶圓廠也下挫，NOR Flash的華邦電(2344-TW)、旺宏(2337-TW)也意外收黑。

台股元旦開紅盤，直攻14,900點，搶在1月5日喬治亞州參議員選舉前的政治變數，挑戰15,000點，小心突破15,000點重大關卡後，湧現獲利回吐賣壓。

萬寶投顧蔡明彰強調，元旦開紅盤到處可見低基期個股的補漲，去年特斯拉狂漲7倍，但台股兩檔來自特斯拉營收佔比最高、最純正的特斯拉概念股和大(1536-TW)、貿聯-KY(3665-TW)卻沒表現。

和大去年負報酬，貿聯-KY小漲15％，但傳出特斯拉大陸生產Model Y大降價，搶市佔及去年交付電動車數量達成50萬輛目標，元旦開紅盤雙雙漲停，但提醒大家，特斯拉Model Y高性能版售價由先前53.5萬人民幣，降至36.99萬人民幣，下調16.51萬人民幣或45％，搶攻大陸市場。以寧德時代為首的陸系特斯拉概念股最實際受惠，寧德時代盤中大漲逾10％，再寫下歷史新高。台廠特斯拉供應鏈，實際獲利提升未必如想像高，短線補漲後將陷入整理。

去年LED族群普遍漲幅落後，即便億光(2393-TW)前三季EPS逾2元，超過2019年全年的1.86元，去年股價只漲不到3成，直到最近才連拉二支漲停，主因光耦合器看漲，又今年Mini LED產品起飛而受惠，聚積(3527-TW)為全球市佔最大的LED驅動IC，隸屬台達電(2308-TW)集團，但去年疫情減少戶外大型LED看板訂單，前三季EPS不到1元，股價淪為負報酬，聚積小間距LED驅動IC多年前已打入三星電視供應鏈，隨著Mini LED、Micro LED技術漸成熟，將強化三星跟聚積之間的關係，今年聚積預估EPS有恢復前年5元的實力，因而股價站在百元之上。

萬寶投顧蔡明彰強調，其實，盤面有兩個漏網之魚的潛力股。

第一個漏網之魚是「記憶體」，傳出三星、海力士不增加2021年DRAM資本支出，帶動上週美股封關的記憶體族群大漲，美光大漲近5％，西部數據大漲近12％，都寫下波段新高。

元旦開紅盤，三星電子大漲近3％，市值追上台積電，海力士更狂漲6％，預料本週美光公佈上季財報及財測偏向樂觀。

DRAM的南亞科(2408-TW)法說也將報佳音，但元旦開紅盤台股記憶體與國際市場脫節，真正的補漲股在這裡。

模組廠威剛(3260-TW)，去年EPS估6.5元，今年上看8元，但股價沒表現，揣測該公司持有大量聯電股票被連累，但從成本估算，仍帳面獲利，股價過度反應了。

利基型DRAM的晶豪科(3006-TW)去年前三季EPS 2.96元，已超越2018全年2.52元、2019全年的1.78元，基本面好轉，去年全年估3.7元，創近6年新高，因去年美光跳電事件，12月利基型DRAM現貨大漲15～20％，今年供不應求，又晶豪科或力積電(6770-TW)強力支持晶圓代工產能，今年EPS估4.3至4.5元，可望創近16年新高，但本益比不到15倍。

另一個漏網之魚是「顯卡」，元旦開紅盤挖礦晶片的創意(3443-TW)、世芯-KY(3661-TW)雙雙漲停，成IC設計的亮點之一，但對外承認比特幣挖礦標案一個也沒有，實際上比特幣挖礦已挖不到，轉向以太坊，過去24小時狂漲30％以上，英偉達顯卡RTX 3080於去年9月以699美元推出，現在漲到1,199美元，上漲7成。

以太坊礦工據說當季大買英偉達顯卡高達1.75億美元，今年上半年為挖礦商機最高峰，港股火幣科技(01611-HK)大漲7成，美股挖礦股Bit Digital去年狂漲53倍，所以第二個漏網之魚是顯卡的撼訊(6150-TW)、麗臺(2465-TW)、青雲(5386-TW)，這幾家顯卡今年的EPS將會呈現三年來最高峰，但股價都還沒有表現。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險