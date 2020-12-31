霸王級熱錢來了 哪類股有機會再注活水？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，告別2020年，台股用最漂亮的姿態為新的一年打下堅實基礎及美好的想像。台股本週有兩個交易日指數拉尾盤創新高，並收在最高點，敲鑼打鼓宣告台股多頭行情，各類族群輪番表演上漲，讓人看了血脈賁張。

有句話說：上帝關了一扇門，必定開啟另一扇窗。這段話用來形容2020年的大環境和投資市場或許有些貼切，2020年的疫情，讓大家陷入極度恐慌，認為經濟股市都要崩盤，誰料到美股頻創新高，台股也不落人後，在最後封關週更加奮力演出。

事實上，國外最新調查確實發現，今年疫情衝擊下，包括Nike、亞馬遜、麥當勞、星巴克等美國大型企業，業績不但沒有受疫情影響，反而呈現K型直線成長，這除了反映出消費習慣改變，人們更信任大品牌，以及貼合防疫新生活，民眾更喜歡一次購足多樣商品的通路因素之外，政府紓困與銀行的風險控管機制，也對大型企業提供更務實的幫助，讓企業得以強者恆強，營業成績更加顯著。

萬寶投顧陳子榕指出，當中還有一個企業獲利的關鍵，那就是數位轉型，這份調查顯示今年企業全力加速擴大投資數位工具，而高度數位化也確實快速提升企業成長，這凸顯了數位遠距、雲端需求更甚於過往，也是未來必然趨勢。這也是蘋果、Google、亞馬遜、臉書這些科技巨擘相繼想要開發自家晶片，以更符合自家發展需求，衝刺成長的關鍵因素。

在整體環境上，市場資金依然充沛，美國在通過9,000億美元紓困案後，現在又傳出可望加碼4,600億美元，讓民眾紓困金直接提高至2,000美元；除了市場資金不虞匱乏，中美貿易戰仍然延續，因為拜登已經宣告將聯合盟邦，一起攜手和中國大陸競爭，讓中國在貿易技術違規上負起應負的責任。

萬寶投顧陳子榕指出，展望2021年投資佈局，相關半導體、雲端、5G建設仍然還是主流，而台廠相關供應鏈優勢也仍在，產業龍頭台積電(2330-TW)、聯發科(2454-TW)股價週三都收在最高點，股價都有機會挑戰歷史新高。

萬寶投顧陳子榕指出，近期才和大家分享的電動車概念股，順德(2351-TW)週四收上漲停98.2元，創波段新高；12/25推薦後，股價從77元噴發到98.2元，大漲21.2元，漲幅超過27％；12/15分享的上銀(2049-TW)，股價則從338.5元漲到最高391.5元，大漲53元，漲幅16％。2021年，我仍將會持續和大家分享好的投資標的，只要搭配籌碼適當時機佈局，2021年大家依然可以「袋袋平安」。

穩懋(3105-TW)5G、WiFi 6，2021年掀換機潮以及基地台成長，穩懋規劃斥資850億元在南科高雄園區建廠，2021年啟動一期廠房建置，未來產能將超越現有桃園廠的2倍，除了WiFi 6產品，更新的產品WiFi 6 E在2021年也將面市，已經開始備貨；投資14億元跨足中國大陸養豬廠，將以AI、大數據分析提升畜養品質。

高技(5439-TW)受惠電動車產業復甦及半導體需求暢旺，第四季營收可望創下單季歷史次高，第四季訂單供不應求，訂單能見度已至2021年第一季底；隨上游銅價上漲導致原材料銅箔基板成本提升，高技未來在新產品料號可望反應調漲；股價創一年半來新高，三大法人偏多操作。

十銓(4967-TW)DRAM進入正向循環，隨著記憶體現貨價格上漲，2020年12月已調整供貨策略，調漲產品價格15～20％，預估2021年第一季還有20～30％的上漲空間，公司獲利將明顯提升；NAND因終端需求旺，價格可望止跌或小漲；2021年第一季供貨緊繃，庫存水位已先拉高備貨；今年因應疫情，拉高電商比重，明年主軸在電競跟工控，並提高SSD銷售比重，增加市佔與品牌價值。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險