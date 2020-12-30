長興Mini LED光學膠放量出貨

【撰文／王榮旭】

由於美國持續的低利政策加上川普已經簽署新紓困法案，市場上資金氾濫，美元持續走弱。近期如果國際上沒有重大利空，外資放完年假後資金回流台股更加明顯，元月行情值得期待，指數往15000點突破可能性大增。第一季業績能夠打敗淡季的股票，將從元月行情中脫穎而出；正如我在過去的專欄中所說，我看好受惠漲價行情的股票，而漲價不只侷限於電子零組件，近期許多傳產也傳出漲價聲浪。比如說近幾個月來受惠運價大漲的貨櫃輪，我曾在1405期的專欄中看好當時短線修正的長榮(2603)，3個月來從16.45元大漲到37.85元，漲幅超過130%。還有我在1412期看好的陽明(2609)，當時股價屈居十年線之下，如今也從13元大漲到接近28元，一個月來漲幅也高達115%。

聯成受惠PVC漲價

航運價格大漲也帶動其他原物料的報價節節攀升。全球疫情重燃，防疫需求使下游PVC手套廠訂單明顯增加，對可塑劑(DOP)需求提升，加上2020下半年原料與運價雙雙上漲，帶動第四季DOP報價大漲。DOP漲價最大的受惠者莫過於全球最大DOP生產商聯成(1313)。2021年在疫苗開始施打後，手套應用的DOP需求會減少，但其他應用的需求會大幅增長，整體DOP需求展望仍佳。預計2021年聯成將持續提升稼動率，產銷量將優於2020年水準。聯成第四季EPS有機會挑戰1元，目前股價尚在1字頭，本益比明顯偏低，股價也沿著月線逐步走高。