5G新賽局 台系廠站在浪尖上？

【撰文／陳子榕】

蘋果iPhone12一系列支援5G的新品上市之後，掀起全球5G狂潮，成為全球投資熱搜，在這一波指數飆漲中，5G相關概念股股價也大多跟著水漲船高，現在又有一項最新調查再次印證5G未來發展欣欣向榮。

全球半導體大廠高通(Qualcomm)委託產業經濟分析機構IHS Markit針對5G產業發展做深入研究調查，結果發現2020年的5G總產值只比疫情發生前稍微下修0.6%，不但比預期樂觀，而且5G相關資本支出及研發經費比原先預測的高出10%，其中又以美國和中國對5G的投入研發最高，競爭激烈，預估至2035年前為止，美國和中國投入5G產業的金額將分別高達1.3兆美元和1.7兆美元，而全球5G銷售額屆時也將達到13.1兆美元的規模。這樣驚人的數據揭露：從今年5G元年起算，未來數年5G相關產業都還是重頭戲。

因為各國快馬加鞭建置5G基地台，各項供應鏈需求快速增溫，之前載板廠欣興(3037)、南電(8046)、景碩(3189)股價已經反應，最近CCL銅箔基板也開始啟動，銅箔廠在第四季早已上調報價，近期國際銅價一度再飆破8000美元，創七年來新高，預料在農曆年前CCL報價還會有一波漲勢，累積漲幅上看6～10%，國內銅箔廠金居(8358)、榮科(4989)、聯茂(6213)近日股價噴發，隨著國際原物料價格續漲，相關族群後市仍然值得關注。

另外值得留意的，就是美國近日已經通過9000億美元紓困方案，將對一般民眾和失業者發放現金補助，最快下週就會發放，資金狂潮將再度湧入市場；加上美國制裁中國企業繼續升溫，企圖封鎖任何有資安疑慮的中國企業，在中美持續貿易大戰下，台廠可望坐收轉單效應，台股也依然有上漲空間。