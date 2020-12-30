興勤深耕車用 明年接單旺

【撰文／黃清照】

電動車今年有多飆，我想在電動車廠、相關供應鏈及概念股上都已經看多了，由於明年電動市場成長可期，有許多相關零組件需求也被帶起來，被動元件就是其中之一，我們從被動元件龍頭國巨近期併購策略就可看出端倪，國巨今年大動作併購基美(KEMET)，子公司同欣電併購車用同業的勝麗，可以看出陳泰銘對車用市場看好的信心。

二哥華新科也不遑多讓，今年透過加碼投資閎暉，不僅能跨足車用機構件外，也與光寶集團合作，完善車用布局。華新科過去主要透過轉投資的釜山電機(Kamaya)生產汽車電阻，目前華新科車用營收約占整體 6.6%；閎暉近年則專注布局車用機構件；光寶科同樣在車用照明、攝像等車電領域也有一定市占率。

興勤布局車用多年

除了兩大被動元件廠加碼投資車用，保護元件廠的興勤近年來也深耕車用市場，也由於興勤布局的早，興勤今年獲利表現也較大部分被動元件廠優異，

興勤不僅拿下國際安規認證機構UL全球首張汽車電子過壓防護認證，此次認證產品，主要針對高效汽車電網48Vdc的過電壓防護元件，今年受惠車市谷底復甦，許多廠家尚未不足產線，因此明年產能非常吃緊，興勤布局的早，因此訂單狀況優於預期，公司經過長時間耕耘，電動車訂單已有斬獲，未來汽車營收占比將顯著拉升。