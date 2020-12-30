聽新聞
test
0:00 / 0:00

2021電動車時代來臨

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

加權指數又創新高，指數在個股輪流推動下，持續大漲，什麼族群最受資金青睞？航運帶動原物料等傳產族群上漲，不僅業績好、漲價題材校運持續延燒，絲毫沒有趨緩的跡象，在市場一面壓倒性看好航運股時，你真的敢追嗎？景氣好轉、各國又狂印鈔票挽救疫情，股市是由錢堆砌而成，我認為報價上漲終有盡頭，產業趨勢才是經濟火車頭，2021年我最看好的產業是電動車產業。

2020電動車元年 2021開花結果

要說今年是電動車元年也不為過，電動車今年普市的新聞特別多，首先，國際電動車龍頭TESLA，股價最高高漲到695元，今年非常瘋狂，大漲超過7倍，其中股票還經歷1拆5，本月正式入標普500指數，特斯拉到本月中的市值估算已經超越6250億美元，直接成為標普市值第六高的成分股，僅次蘋果、微軟、亞馬遜、Alphabet、Facebook，尖牙股勢必要再加上一個T了。蘋果今年也正式提出跨素電動車市場的消息，儘管目前市場分析師多數看雖，蘋果當然也有他們需要面對的問題，就算最快能在2025年推出，但也難以撼動目前電動車市場，不過這對整個產業鏈來說，會有更大的幫助，因此對電動車產業鏈來說也是好事一樁。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1418期】

延伸閱讀

一則電動車新聞讓公司市值2天暴漲4兆！蘋果有PK特斯拉的能耐嗎？

特斯拉 明年賣進印度

聚和 強攻鋰電池商機

00881上市兩周 近12.6萬投資人挺台灣5G國家隊

相關新聞

長興Mini LED光學膠放量出貨

由於美國持續的低利政策加上川普已經簽署新紓困法案，市場上資金氾濫，美元持續走弱。近期如果國際上沒有重大利空....

5G新賽局 台系廠站在浪尖上？

蘋果iPhone12一系列支援5G的新品上市之後，掀起全球5G狂潮，成為全球投資熱搜，在這一波指數飆漲中，5G相關概念股股價也大多跟著水漲船高......

興勤深耕車用 明年接單旺

電動車今年有多飆，我想在電動車廠、相關供應鏈及概念股上都已經看多了，由於明年電動市場成長可期，有許多相關零組件需求也被帶起來......

2021電動車時代來臨

加權指數又創新高，指數在個股輪流推動下，持續大漲，什麼族群最受資金青睞？航運帶動原物料等傳產族群上漲.......

中流砥柱半導體2021續強

台灣半導體之所以成為全球舉足輕重的產業聚落，2004年達成第一個兆元產值里程碑，花了10年，在2014年跨越2兆元產值大關.....

特斯拉、蘋果飆漲啟示 誰是掌握黑科技的飆股？

萬寶投顧陳子榕指出，剩下兩個交易日，台股就要封關，週二(12/29)台股在美股道瓊、標普、那指三大指數創歷史新高下.......

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。