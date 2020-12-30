2021電動車時代來臨

【撰文／黃清照】

加權指數又創新高，指數在個股輪流推動下，持續大漲，什麼族群最受資金青睞？航運帶動原物料等傳產族群上漲，不僅業績好、漲價題材校運持續延燒，絲毫沒有趨緩的跡象，在市場一面壓倒性看好航運股時，你真的敢追嗎？景氣好轉、各國又狂印鈔票挽救疫情，股市是由錢堆砌而成，我認為報價上漲終有盡頭，產業趨勢才是經濟火車頭，2021年我最看好的產業是電動車產業。

2020電動車元年 2021開花結果

要說今年是電動車元年也不為過，電動車今年普市的新聞特別多，首先，國際電動車龍頭TESLA，股價最高高漲到695元，今年非常瘋狂，大漲超過7倍，其中股票還經歷1拆5，本月正式入標普500指數，特斯拉到本月中的市值估算已經超越6250億美元，直接成為標普市值第六高的成分股，僅次蘋果、微軟、亞馬遜、Alphabet、Facebook，尖牙股勢必要再加上一個T了。蘋果今年也正式提出跨素電動車市場的消息，儘管目前市場分析師多數看雖，蘋果當然也有他們需要面對的問題，就算最快能在2025年推出，但也難以撼動目前電動車市場，不過這對整個產業鏈來說，會有更大的幫助，因此對電動車產業鏈來說也是好事一樁。