特斯拉、蘋果飆漲啟示 誰是掌握黑科技的飆股？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，剩下兩個交易日，台股就要封關，週二(12/29)台股在美股道瓊、標普、那指三大指數創歷史新高下，台股再刷歷史新高14,547點，量能同步放大，加上類股健康輪動，台股封關日有望拚六均線(日、週、月、季、半年、年線)同步收紅，為台股明年開盤打下續旺的基礎，投資人可以稍微安心抱股跨年。

雖然外資今年在台股現貨賣超，但是在內資大力買超下，仍然撐起台股一片天，今年以來指數大漲近2,500點，不但指數頻創新高，個股漲勢更是強勁，相信外資相當扼腕，對於明年台股發展，外資紛紛表態樂觀以待，最低預測台股15,000點，而摩根大通則喊出16,600點，各大外資對台股再攻高點抱持肯定，這並不是空穴來風。

仔細觀察，台灣今年11月外銷訂單強勁，達577.8億美元，年增29.7％，創下連續九個月正成長，也刷下單月新高，預估全年外銷訂單將達5,300億美元左右，年增至少9％。

至於明年景氣更不用說，今年國內企業多起併購案已經透露明年市場需求，包括環球晶(6488-TW)新台幣1,300億元收購德國世創(Siltronic AG)、CCL廠台光電(2383-TW)新台幣8.19億元收購美國EMD SM 100％股權、以及晶電(2448-TW)、隆達(3698-TW)換股成立富采投控(3714-TW)，聯發科(2454-TW)今年更三度啟動收購英特爾旗下Enpirion電源管理IC事業、網通IC設計廠亞信(3169-TW)、乙太網路的九暘(8040-TW)。這都是企業嗅到商機準備攻城掠地的伏筆。

尤其，聯發科在這場中美貿易大戰中，就是因為超前部署擴大版圖，才能在第三季擠下高通，躍登全球智慧手機晶片最大供應商，市占率達31％。在各大手機品牌全力衝刺5G手機，晶圓代工產能吃緊情況下，高通面對中芯斷貨危機恐怕只能繼續嚴重燒腦，反倒是聯發科透過併購，保障自家電源管理IC供貨無虞，加上代工廠夥伴全力相挺，讓這場仗勝券在握。

萬寶投顧陳子榕指出，我曾於10/30及11/12在低檔時，為大家分享過聯發科(2454-TW)，當時股價在673元，最高曾經漲到758元，大漲85元，漲幅12.63％，若是積極核心持股來回操作，來回就賺了兩趟。另外，瑞昱(2379-TW)也在10/15及12/24持續為大家推薦，股價一路從378元至今高419.5元，漲幅也有一成以上。

時序較近者，12/25上週五，剛剛分享的電動車概念股界霖(5285-TW)與順德(2351-TW)，短線上都各自拉出一根漲停板，不到一週各自漲10％。

這就是看我文者，能夠洞悉產業，利用籌碼追蹤大戶流向，提早卡位布局輕鬆投資的好證明。

萬寶投顧陳子榕指出，週二台股創歷史高點後，近日可能需要稍微整理，這時候趁拉回尋找出好的、低基期的股票相對更能達到進可攻，退可守的投資優勢。

日月光投控(3711-TW)受惠半導體需求激增，封測端同步吃緊，預計產能一路滿載到明年上半年；11月以來外資持續大買日月光投控逾140億元；車用CIS供應鏈，隨車市復甦，營運看俏；攜手高通、中華電信於高雄打造全球首座5G毫米波無人智慧工廠，大啖5G商機；中壢持續擴廠，第四季及明年大幅增才3,000個就業機會。

尼克森(3317-TW)受惠遠端熱潮帶動，晶圓代工產能吃緊，MOSFET需求拉緊報，大陸MOSFET供應商下半年已經三度調漲報價，營運看旺到明年上半年，報價可望調漲；技術面上兩根紅K棒，KD黃金交叉，MACD翻紅，股價具上攻動能。

精英(2331-TW)持續布建閘道器市場，並針對物聯網應用強化開道器的資料安全及通用平台加密研發；投入開發智能充電樁，並率先投入80A快充技術，此產品結合OCPP2.0協議的線上管理平台，更具獨特競爭優勢；自營商偏多操作，股價創五年半來新高。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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