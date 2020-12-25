Apple Car 提前上路 相關供應鏈商機無限?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，果粉得趕快存錢了。原本推估2024年才會生產的蘋果首款電動車Apple Car，突然傳出最快明年9月發表，特別是消息指出蘋果近期已經向和大(1536-TW)、貿聯-KY(3665-TW)、和勤(1586-TW)等台灣供應鏈要求供貨，訊息更加明確，果然消息一發佈，立刻激勵蘋果股價盤中大漲4.8％，市值暴增逾1,000億美元，而台灣電動車廠商即將引爆的商機更是令人充滿想像和期待。

外傳蘋果首款自駕電動車會採用填充LFP(磷酸鐵鋰)的monocell單體電池設計來提升安全性和續航力，同時使用LiDAR光達(光學雷達)來實現自動駕駛機能。有關電池的部分已經遭到Tesla執行長馬斯克打槍，認為最大電壓太低並不可行。

但是光學雷達的部分則激勵了供應商Velodyne和Luminar股價連兩日飆漲超過30％，而佳凌(4976-TW)正是Velodyne最大鏡頭供應商，股價連奔三根漲停板，週二(12/22)我就已經先一步為大家推薦佳凌，如果有仔細看我文章好好掌握，正好就趕上這一波佳凌(4976-TW)大漲高達30％的利潤。

萬寶投顧陳子榕指出，電動車是未來趨勢，許多企業都想切入這塊市場，但並不容易，英國吸塵器大廠Dyson也曾大張旗鼓宣示要開發，在燃燒近新台幣200億元後宣告放棄。亞馬遜(Amazon)和Alphabet則分別正在開發電動商用貨車及自駕計程車，如今蘋果提早開發出自家電動車，外界非常看好蘋果在軟體、資訊服務等各方面的垂直整合，預料將有能力和Tesla互相較勁，而這場競爭當中，近期成立電動車聯盟的鴻海(2317-TW)也被視為蘋果勝出的關鍵角色。

正由於電動車開發不易，許多零組件都需要認證，因此可以預料，蘋果電動車供應鏈和特斯拉供應鏈有可能重複，尤其上游晶圓、電池相關IC設計、被動元件方面可以優先關注。此外，近期車用晶片導線架廠長科*(6548-TW)、界霖(5285-TW)都在高雄及蘇州等地擴建廠房，長科*預估明年QFN產能將增加70％，達到3,200萬條；界霖的異形材產能也能擴充到每月600～800萬噸，顯見車用市場需求逐日增加。

萬寶投顧陳子榕指出，明年電動車的爆發力不但促使廠商加緊腳步增產，近期有許多車用電子供應鏈的大股東也偷偷回補自家股票，中美晶(5483-TW)五個月內回補1,533張；凱美(2375-TW)回補210張，並在近期加碼買進金山電(8042-TW)逾3,400張，顯示對車用市場的信心十足；此外，包括車用PCB板的楠梓電(2316-TW)、精成科(6191-TW)近期也都有回補動作。

萬寶投顧陳子榕指出，特斯拉打開車用電子大門，現在蘋果進來加碼，台廠車用電子供應鏈預料將迎來另一波春天。

胡連(6279-TW)受惠中國車市脫離谷底，第三季純益1.62億元，季增三倍，也推升前三季稅後純益至2.59億元，一舉扭轉上半年衰退狀況；第四季訂單滿手，可望創下營收單季歷史次高；積極擴展東南亞、歐洲市場，並切入電動車領域，預估明年業績兩位數成長並創新高。

界霖(5285-TW)車用晶片需求急速升溫，帶動功率元件導線架強勁需求，第四季獲利可望優於第三季，訂單能見度3個月；封測廠供不應求，封裝材料及導線架產能跟著吃緊，加上國際銅價創七年新高，明年上半年報價看漲10％～20％；高雄楠梓擴建廠明年第一季完工，蘇州廠明年第二季完成。

順德(2351-TW)車用導線架拉貨力道強勁，明年導線架新品發酵可望貢獻營收，法人估成長幅度達2成；打入特斯拉供應鏈，估特斯拉所使用導線架有50％比重都是來自順德；受惠車市復甦，11月營收創近17個月以來新高，順德南投廠預計明年中旬完工，將增加電鍍、金屬表面處理的產能；5G、電動車帶動終端裝置功率半導體用量增加，又利於未來接單，擴產效益下，明年業績可望雙位數成長。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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