全球5G投資超乎預期 台廠站在最有利位置？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，蘋果iPhone 12一系列支援5G的新品上市之後，掀起全球5G狂潮，成為全球投資熱搜，在這一波指數飆漲中，5G相關概念股股價也大多跟著水漲船高，現在又有一項最新調查再次印證5G未來發展欣欣向榮。

全球半導體大廠高通(Qualcomm)委託產業經濟分析機構IHS Markit針對5G產業發展做深入研究調查，結果發現2020年的5G總產值只比疫情發生前稍微下修0.6％，不但比預期樂觀，而且5G相關資本支出及研發經費比原先預測的高出10％，其中又以美國和中國對5G的投入研發最高，競爭激烈，預估至2035年前為止，美國和中國投入5G產業的金額將分別高達1.3兆美元和1.7兆美元，而全球5G銷售額屆時也將達到13.1兆美元的規模。

這樣驚人的數據揭露：從今年5G元年起算，未來數年5G相關產業都還是重頭戲。

因為各國快馬加鞭建置5G基地台，各項供應鏈需求快速增溫，之前載板廠欣興(3037-TW)、南電(8046-TW)、景碩(3189-TW)股價已經反應，最近CCL銅箔基板也開始啟動，銅箔廠在第四季早已上調報價，近期國際銅價一度再飆破8,000美元，創七年來新高，預料在農曆年前CCL報價還會有一波漲勢，累積漲幅上看6％～10％，國內銅箔廠金居(8358-TW)、榮科(4989-TW)、聯茂(6213-TW)近日股價噴發，隨著國際原物料價格續漲，相關族群後市仍然值得關注。

另外，值得留意的，就是美國近日已經通過9,000億美元紓困方案，將對一般民眾和失業者發放現金補助，最快下週就會發放，資金狂潮將再度湧入市場；加上美國制裁中國企業繼續升溫，企圖封鎖任何有資安疑慮的中國企業，在中美持續貿易大戰下，台廠可望坐收轉單效應，台股也依然有上漲空間。

萬寶投顧陳子榕指出，而目前疫情再傳出病毒變種，一切還難以掌握，遠距需求仍然十分強烈，這再再都會激化5G相關建設，畢竟所有聯網都需要更快速、質穩的傳輸，因此相關概念股仍要把握。

像是之前為大家推薦的網通族群合勤控(3704-TW)，股價連三根漲停板後回測5日線，週三(12/23)再度亮燈漲停，第四根漲停板，漲幅高達40％；12/10推薦的佳凌(4976-TW)，週三、週四連拉兩根漲停板，股價從55.6元漲至64.1元，兩天大漲20％。這就是籌碼面搭配業績財報面的選股，總能提早佈局，結得好果子。

萬寶投顧陳子榕指出，在今年近封關，台股指數震盪的時候，建議投資人更要清查手中持股，保留明年有展望和業績的股票，並且在股價拉回相對低檔中伺機佈局。

群創(3481-TW)日本玻璃基板大廠NEG跳電，加上疫情帶動全球電視面板爆發性反彈，第四季面板需求強烈，報價走升，漲幅高達15％～20％，法人預估群創第四季營收季增約3％～5％，毛利率上看15％，單季獲利可望倍增；投信買盤積極，外資定目標價上看16.5元。

啟碁(6285-TW)5G、WiFi-6、車用、低軌道衛星等相關新產品為整體營運帶來明顯貢獻，5G毫米波應用佔營收，明年可望成長一倍；車用產品回溫，打入電動車供應鏈，預估明年電動車ADAS出貨也將倍增；低軌道衛星路由器訂單也預計明年量產出貨。

瑞昱(2379-TW)第三季營收224.09億元，年增39.68％，創歷史新高；真無線(TWS)藍芽耳機持續熱賣，業績進補；11月以來外資持續大買，近一週三大法人買超逾2,000張；股價技術面呈多頭向上趨勢，短期有月線支撐。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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