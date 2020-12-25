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蘋果電動車PK特斯拉 這幾檔出頭天了

聯合新聞網 / 萬寶週刊

撰文/王榮旭

萬寶投顧分析師王榮旭表示，外資陸續放年假，大盤成交量萎縮，但是轉由內資控盤的台股行情反而更熱鬧，大家都想趁行情熱度未散之前多賺一點。2020年即將過去，現在資金炒的是2021年新題材。

明年的最熱的題材不只有5G，蘋果加速推出電動自駕車Apple car與特斯拉

「軋車」，誰才是電動車最後王者，沒有人能夠保證，但可以保證的是相關題材已經在股價上發酵。

蘋果iPhone開賣至今已經13年，據估計，iPhone活躍用戶已突破10億人，因為蘋果產品使用的界面及操作系統，與非蘋大不相同，所以果粉黏著度很高。iPhone使用者購買蘋果週邊產品的比例很高，果粉未來若要買電動車，會選擇Apple car或是特斯拉，我想在很多果粉心中已經有了答案。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，10億個iPhone用戶，只要有1%選購Apple car，那就是千萬輛之譜，誰才能夠打入Apple car供應鏈，誰就吞下業績大補丸。如同當年誰能打入iPhone供應鏈，馬上就成為資金追捧對象。

首先，擁有全球物流資源及強大生產組裝能力的鴻海(2317-TW)，在未來蘋果發展電動車時，一定扮演很重要的角色。鴻海近年結盟裕隆(2201-TW)及國巨(2327-TW)兩大集團，並成立MIH電動車開放平台聯盟，從手機跨到電動車的企圖心非常明確。

相對於傳統汽車，電動自駕車用到更多高科技電子產品，說是一部在馬路上跑的電腦也不為過。電動車第二波的行情，將把電子產業推向巔峰，而鴻海及台積電(2330-TW)都是蘋果最倚重的合作對象，也是Apple car受惠股。

台積電今年大漲了54%，鴻海現在股價卻還低於去年的收盤價90.8元，所以明年鴻海補漲起來並不會讓我意外。大象股鴻海未來如果股價能夠跳舞，那股本小一點的股票又會怎麼樣呢？

車用二極體廠台半(5425)與強茂(2481)，早已切入全球前十大車用零組件供應鏈，同時也是這次鴻海成立的MIH聯盟廠商，股價雙雙大漲。而鴻海集團內生產汽車機構件、並且切入特斯拉供應鏈的乙盛-KY(5243-TW)，挾著鴻海富爸爸的資源，也成為Apple car概念熱門股之一。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，過去我多次在專欄中看好的凱美(2375-TW)，更是國巨及鴻海集團雙巨人加持的受惠股。鴻海對國巨啟動大拉貨，鴻海內部對近10個子集團發出通告，未來被動元件將以國巨為主要供應商，國巨旗下凱美更被列為首選。

國巨集團也發動內部整併，旺詮納入凱美旗下，估計明年營收可增加兩成，而凱美與國巨旗下的基美策略合作，等於幫凱美切入車用市場，明年凱美業績會大爆發。

Apple car具備自駕功能，需要使用大量光學雷達感測器等關鍵零組件，傳出蘋果正接洽兩家美國光達供應大廠，其中一家威力登(Velodyne-US)本週股價大漲三成，而佳凌(4976-TW)是威力登車用鏡頭的最大供應商。

萬寶投顧分析師王榮旭認為，佳凌切入車用鏡頭效益越來越明顯，明年的營收占比估將達四成，在客戶訂單強勁之下，單月營收已連續5個月創下今年新高，佳凌有機會打入Apple car供應鏈，未來想像空間大，因此大戶人數與持股比率，最近這兩個月激增，後勢看好。

本公司與所推介分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

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