兩檔被動元件拉回找買點
【撰文／黃清照】
台股加權指數高檔震盪，資金流到傳產後，又因傳出本土案例，使資金再度重回防疫概念股身上，不過這次不是由生技股領軍，台灣防疫做得最好，口罩、清潔用具等如防護衣、手套等最先翻漲，而許多電子股、傳產股短線因為漲多，在12/22出現開高走低的長上影線行情，投資人擔心台股是否回測如2、3月的大跌，期貨率先回測月線收腳。外資近期台股態度是買現貨、賣期貨，行情不再看多，加上聖誕節假期，短線最好保守看待，不過如果個股位階低基期、且明年有業績、有題材，我認為拉回將是最好的買點。
被動元件在這波回檔回的特別深，過去我介紹龍頭股國巨、華新科及禾伸堂，股價也都有不小的一段漲幅了，更早先推薦的立隆、興勤業績出來都跌破法人眼鏡並紛紛喊買，本期再推薦兩檔，我認為拉回最好站買方的低基期、低本益比被動元件股，就是信昌電(6173)及日電貿(3090)。
華新科LTCC 受惠5G商機
華新科近來頻頻併購，華新科集團今年各個繳出亮眼成績單，表現最佳的就是佳邦(6284)，在華新科入主後，兩公司不斷磨合，今年終於開花結果，家邦今年受惠5G天線需求旺，業績表現突出，展望後市，佳邦四大產品線，包括天線、高頻電感、功率電感、保護元件，將持續支撐營運表現。在業績方面，佳邦累計前11個月營收達47.3億元，超越去年42.3億元，YOY也達到22.8%，累計前三季獲利1.99元，YOY 89.52%，股價也如業績表現般創下新高來到64.3元。
【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1417期】
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