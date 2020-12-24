長榮、陽明大漲後 輪誰接棒？

【撰文／陳子榕】

台股從11月初以來，歷經一個多月的激情演出，最近開始慢慢趨緩進入震盪整理階段，那麼，封關前還能有所期待嗎？ 觀察台股近幾年封關前股市表現，封關前五日幾乎都是上漲，如果以近十一年來看，封關行情也有73%的上漲機率。

週一(12/21)台股融資餘額達1808億元，創下兩年多來的新高，融券則升至115萬張，雖然暫時還沒有軋空壓力，但也是處在相對高檔，加上國際資金行情持續湧現，預料今年封關前台股仍有表現空間，而台股15000點的行情也可望在明年第一季出現。然而指數已經來到歷史高檔，且電子股也已經紛紛大漲，在中小型類股快速輪動的趨勢中，接下來盤勢應該要慢慢回歸到基本面，投資人除了檢視手中持股表現，更應該聚焦在明年真正有成長獲利支撐的企業上。

今年討論最熱門的股票無疑就是護國神山台積電，不只因為台積電今年股價大噴發，帶動台股上攻，也因為今年疫情扭轉產業，帶動晶圓需求暢旺，而台積電的領先製程技術更讓人津津樂道。台積電今年5奈米產能吃緊，領先業界的3奈米明年才進入認證和試產，目標是在2022年月產量5萬片，不過現在市場已經傳出，蘋果捷足先登，預先將台積電3奈米初期產能包下，為的是蘋果接下來新款iPad及Mac的自家M系列晶片，當然下一步還有蘋果的智慧手機。