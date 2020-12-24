MLCC下波接棒漲？

【撰文／王榮旭】

電子股在經歷12上旬的一波急拉後，從12/10開始進入連續兩週的整理，不少電子股拉回月線附近。電子指數今年以來漲幅超過5成，再加上年底法人作帳，因此電子股難免遭受調節。但我還是看好電子股，因為部分電子股產品有望漲價，以打敗明年第一季的傳統淡季。一個明年第一季能漲價的例子是面板，除了需求帶動外，最重要的就是上游材料缺貨，日本玻璃基板大廠NEG日前停電導致產線停擺，讓面板缺料的情況雪上加霜。另外一個缺貨嚴重的是驅動IC，必排除明年第一季將再度調高報價。我曾在1413期的專欄中看好打入三星供應鏈的敦泰(3545)，稱其“站在巨人的肩膀上”，受惠驅動IC漲價；當時看好它股本小更好發揮，後來股價果然大漲超過4成。股價是先行指標，所以年底應該提前佈局年第一季能打敗淡季的股票；除了前面提到的面板和驅動IC，我認為有機會漲價的還有DRAM和MLCC。

DRAM現貨價已開始調漲

利基型DRAM和NOR Flash目前已經漲價，而標準型DRAM的現貨價格也已開始蠢蠢欲動。由於普遍預期明年景氣將回溫，許多廠商已經開始備貨，標準型DRAM漲價的時間不排除將提早；如果成真，受惠最大的將是國內最大的製造商南亞科(2408)和手中握有最多庫存的模組大廠威剛(3260)。最近南亞科和威剛股價都回測月線，但強勢股回測月季線其實很正常，公司基本面良好的情況下，明年第一季如果標準型DRAM漲價，股價將有機會重回高點。