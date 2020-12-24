電動車自駕車是多頭指標

【撰文／黃清照】

蘋果總能讓市場為之轟動，蘋果日前透漏計畫最快將於2024年推出自家的自動駕駛車「Apple Car」，市場再度陷入瘋狂，蘋果22日一度上漲近5%，市值暴增1000億美元。不過做夢要有限度，雖然蘋果有生產電動車的各項優勢，包括人力、現金儲備以及頂尖科技人才，這都為Apple Car的成功奠定基礎。然而，從零開始製造電動車是項艱鉅的任務，許多新創公司試圖複製特斯拉的成功經驗，但最終仍遭遇失敗。

歐美各大車廠紛紛投入電動車市場

除了蘋果以外，其他傳統汽車品牌也將推出電動車款，未來幾年內，電動車市場競爭將更加激烈。電動車新創公司Lucid Motors將於明年推出Lucid Air，BMW i4預計2022年問世，賓士(Mercedes-Benz)也將在2022年推出6款新電動車，包括EQS和EQE等高端車型。因此，我認為對於品牌來說當然有很多需要考驗，但以產業面來說，投資人將會發現，電動車即是未來的大趨勢。

最近電動車供應鏈公司一檔一檔接著上漲，可以注意到連接器廠的宏致(3605)，默默由30元漲到39.95元，大漲逾三倍，主要受惠產品車用比重拉升，今年新增多家客戶，當中更包含美系電動車龍頭廠，將供應先進駕駛輔助系統連接器及相關零組件，預計明年首季逐步放量出貨，車用業績估較今年成長5成。這也符合我說的量先價行，是標準的飆股型態。