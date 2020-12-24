太陽公公發聖誕大禮

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／莊正賢】

多災多難的2020年即將結束，對外國人來說聖誕節是一年中最重要的節日，聖誕禮物大人、小孩都愛，但疫情再度擴大下，外國的聖誕節泡湯了。近日濕冷的天氣讓大家有感受到冬天的味道，更有過節的氣氛，雖然台灣陰雨綿綿，但台股的太陽能類股雨過天晴，熱得發燙，似乎意味著太陽公公要代替聖誕老人來發禮物了。

中美兩國2021年綠能政策雙利多

中國國家能源局提出「2021年中國風電、太陽能發電合計新增1.2億千瓦」的目標，這意味著中國新能源產業年度新增裝機規劃將首度突破1億千瓦，明年新增的發電裝機量，也將較今年6800萬瓦增加近8成。根據中電聯數據顯示，截至今年10月底，中國風電、太陽能發電裝機規模都已達到2.3億千瓦，二者合計4.6億千瓦，因此未來10年，中國風電、太陽能發電合計年均新增規模至少要達到7400萬千瓦，才能實現2030年12億千瓦以上的目標。同時數據也顯示，近幾年中國風電、太陽能發電裝機始終保持高速成長態勢，2014～2019 年，中國風電和太陽能發電合計新增規模分別為3300萬、4800萬、5400萬、6800萬、6500萬、5600萬千瓦，2020年1～10月新增約4600萬千瓦，明年開始全力補貼新能源政策之下，相關產業鏈的成長會較今年更具爆發力，中國的陽光電源、錦浪科技、華西能源、福萊特、泰勝風能、日月股份、寧德時代都全面大漲。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1417期】

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