蔡明彰觀點：雙D報價看漲 模组廠、零组件勝過生產商

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，美國國會通過9,000億美元新一輪紓困方案，但週二道瓊指數收跌200點，頗有利多出盡味道。川普總統可能不簽署該方案，為耶誕前美股投下變數，疫苗要在廣泛人群接種，實現群體免疫，需要數個月的時間。

從現在到明年第一季，美國經濟持續面臨嚴峻下行壓力，雖有新一輪紓困方案，但小於1兆美元的刺激規模，不足以扭轉當前消費增速放緩及就業市場惡化，拜登了解這個情勢，承諾明年1月20日上台後，再通過另一個紓困方案，但做得到嗎？

關鍵在明年1月5日喬治亞州二席參議員選舉，民主黨若沒有全拿，就無法掌控參院，共和黨在川普鼓動下，可能採取杯葛，拜登推不動上台後紓困案，到時候美股將爆發2021年第一隻黑天鵝。

台股一向以美股為漲跌依歸，台股今年已大漲20％，站上高基期，明年第一季是高難度操作的紀錄，元月有1月5日喬治亞州參議員選舉的變數，2月有農曆年封關的長假效應，高檔股市很容易出現長假前獲利了結的賣壓。

第二隻黑天鵝是美元強彈，如果明年國會是分裂的，這次9,000億美元將是國會可以通過的最後一個大規模刺激方案，因為明年下半年疫苗廣泛接種後，類似大規模刺激方案幾乎不可能再有了。

美國不再推大規模刺激方案，財政政策工具若不加碼，只有美國聯準會貨幣政策寬鬆，美元有可能轉為強彈，市場一面倒看衰明年美元走勢，但過於一致的看法是最大的風險。

假設趨勢突然改變，將使全球投資人瘋狂拋售風險性資產，近來美元指數曾跌破90點關卡，但歐洲新冠變種病毒及9,000億美元紓困案通過，目前站回90點，多數原物料商品都以美元計價，先前美元走跌，原物料大漲，作多相關鋼鐵、塑化、航運有道理，現在美元稍作反彈，漲多原物料應停看聽，不要盲目再追高，要觀察1月5日喬治亞州參議員選舉的結果。

萬寶投顧蔡明彰強調，週三拜登概念股太陽能族群大復活，茂迪(6244-TW)、達能(3686-TW)、國碩(2406-TW)、元晶(6443-TW)、安集(6477-TW)多檔亮燈漲停，凸顯市場心理，搶在1月5日喬治亞州參議員選舉前，再做一波，若民主黨沒拿下參院主導權，拜登的2兆美元綠能計畫將縮水，屆時太陽能族群恐休息。

進出股票只到1月5日未免太短線，明年第一季電子業傳統淡季，但記憶體、面版迎來產品漲價潮，淡季不淡，雙D操作，安全的時間較為充裕。

DRAM 12月以來現貨開始飆漲，部分產品單月漲幅逾2成，主要動能來自筆電、桌機的需求，一直到明年上半年供不應求，韓廠將部份DRAM產能移作CMOS影像感測器，韓廠已提前出貨，引發中下游廠商回補庫存，估計明年首季DRAM合約價上漲3～5％，扭轉今年下半年以來的跌勢。

直覺記憶體漲價對生產商南亞科(2408-TW)、華邦電(2344-TW)、旺宏(2337-TW)是獲利大補丸，但實際上擁有高庫存的模組廠受惠更大，週三威剛(3260-TW)、十銓(4967-TW)漲幅領先，但今年來股價分別只漲6％及30％，股價基期較低。

受日本玻璃基板廠日本電氣硝子NEG停工影響，12月份面板價格漲幅3～5％，電視品牌廠庫存回補下，估明年1月再漲2～6美元，今年32吋面板價格翻倍，55吋面板大漲70％，面板雙虎友達(2409-TW)、群創(3481-TW)因上半年虧太多，故全年EPS僅由虧轉盈，小賺，但明年EPS將大爆發，分別估1.5元及1.4元，以現在的價位計算，明年本益比都在10倍左右。

此外，傳出TCL遭美國調查，現在被盯上，若將來列入了美國貿易黑名單，因TCL旗下華星光電是大陸第二大面板廠，屆時就有轉單面板雙虎的可能，上波面板雙虎的漲幅大於面板零組件，所以面板零組件的股價基期較低，但主力可能看出明年首季面板淡季不淡，鎖定面板零組件，週三明基材(8215-TW)、友輝(4933-TW)、光耀(3666-TW)、天鈺(4961-TW)漲幅比面板雙虎更為突出。

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