英捨經濟封城 遠距、宅經濟將重啟漲勢？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，台股從11月初以來，歷經一個多月的激情演出，最近開始慢慢趨緩進入震盪整理階段，那麼，封關前還能有所期待嗎？觀察台股近幾年封關前股市表現，封關前五日幾乎都是上漲，如果以近十一年來看，封關行情也有73％的上漲機率。

週一(12/21)台股融資餘額達1,808億元，創下兩年多來的新高，融券則升至115萬張，雖然暫時還沒有軋空壓力，但也是處在相對高檔，加上國際資金行情持續湧現，預料今年封關前台股仍有表現空間，而台股15,000點的行情也可望在明年第一季出現。

然而指數已經來到歷史高檔，且電子股也已經紛紛大漲，在中小型類股快速輪動的趨勢中，接下來盤勢應該要慢慢回歸到基本面，投資人除了檢視手中持股表現，更應該聚焦在明年真正有成長獲利支撐的企業上。

今年討論最熱門的股票無疑就是護國神山台積電(2330-TW)，不只因為台積電今年股價大噴發，帶動台股上攻，也因為今年疫情扭轉產業，帶動晶圓需求暢旺，而台積電的領先製程技術更讓人津津樂道。台積電今年5奈米產能吃緊，領先業界的3奈米明年才進入認證和試產，目標是在2022年月產量5萬片，不過現在市場已經傳出，蘋果捷足先登，預先將台積電3奈米初期產能包下，為的是蘋果接下來新款iPad及Mac的自家M系列晶片，當然下一步還有蘋果的智慧手機。

台積電積極擴展先進製程的腳步越來越快，相關供應商也卯足全力衝刺配合，專門生產頂尖高端過濾器的半導體材料巨擘英特格(Entergris)，已經敲定60億元在高雄設廠，專門生產5奈米、3奈米這類最先進的半導體材料，而且產品將會優先供應給台積電，之後才會給全球其他晶片廠，計畫明年初動工之後，年底就可以正式量產，而這項讓人振奮的消息，對台積電的明、後年發展無疑將是如虎添翼。

萬寶投顧陳子榕指出，過去曾為大家推薦過幾檔個股，當下幾乎多為起漲點，看我文者多為先知先覺者，不隨波逐流；例如12/10推薦的合勤控(3704-TW)，股價在近日連續噴三天三根漲停板後，週二(12/22)最高來到35.3元，漲幅高達32％，創波段新高後拉回，靜待籌碼沉澱後，可望再衝一波；另外，12/15推薦的上銀(2049-TW)股價也是從338.5元上漲至391.5元，大漲53元，漲幅15.66％。我一再強調，投資佈局就是要看好基本面再搭配資金籌碼伺機進場，投資自然如魚得水、輕鬆獲利。

除了看好台積電(2330-TW)的長期優勢外，我再持續透過金流與籌碼面追蹤，提早再跟大家分享未來具成長好股：

金像電(2368-TW)展望2021年，英特爾Whitley平台伺服器有望推出，400G交換器也將開始小量出貨，整體產業需求持續看旺，金像電力拚歷年最佳首季表現，後市樂觀。金像電專注雲端市場，前三季營收達177.86億元，年增33.41％，毛利率較2019年同期大幅成長至22.98％，稅後盈餘為17.11億元，創下同期新高，遠遠賺贏去年全年。

嘉聯益(6153-TW)蘋果2020年新旗艦手機iPhone 12系列全面上市，嘉聯益首度取得 TWS訂單，為AirPods系列新進入者，預測AirPods 3最顯著改變為外觀設計與 AirPods Pro類似，估嘉聯益將取得AirPods 3耳機軟板與充電盒軟板訂單，訂單預計自明年第二季開始顯著貢獻營收、獲利。受惠重回蘋果全產品線軟板供應鏈，預估 2021年嘉聯益的蘋果營收將成長1倍以上，每股純益可望達5元以上。

佳凌(4976-TW)為提升自動化生產能力，佳凌擴大資本支出，預估明年資本支出5～6億元，包括：自動化設備投資，以迎接2022年後大爆發的車載鏡頭商機。在客戶訂單強勁下，預估第四季有機會比第三季好，下半年營收將較上半年成長40％以上，未來兩年車載鏡頭年成長幅度都有30％。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險