蔡明彰觀點：2021年 原物料、中小股大投機年

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，歷史會重演嗎？30年前台股大多頭，從1986年800點，漲到1990年12,682點，狂漲14倍。

12,682點天價保持30年，直到今年才被打破天花板，當時新台幣大升值，熱錢行情相同背景，但主流股是金融股，台灣金融業全面開放，獲利大幅成長。三商銀、國泰人壽每年EPS 10元，股價從30、40元炒到上千元，但三商銀天價早在1988年創下，就陷入了大區間波動，唯有市值最大的國泰人壽，天價在1989年創下1,975元，指數也在當年首度攻上萬點。

1989年是很投機的一年，表面上指數受國泰人壽創天價，帶動上萬點，但萬點上下的震盪幅度很大。1989年漲幅最多的是中小股，例如金融業是地方中小企業銀行，業務量最小的台東企銀，從20元飆漲到660元，市場主力炒作籌碼集中的中小股，有題材靠題材，沒題材放消息。

人性貪婪之下，中小股成那一年台股最飆股票，但過度投機留下後遺症，隔年1990年市場仍一面看好之下，只漲2個月，就從天價12,682點反轉，到了10月慘跌到2,485點，8個月內狂跌1萬點或跌幅80％，後來台東企銀也下市變壁紙。

經濟及產業背景不同，但人性不變，本波大多頭始於2016年7,627點，迄今14,427點，已漲90％，雖2021年可能還有15,000點高點，但多頭已漲升一倍，該適度提高戒心。

2021年會像1989年在多頭已進行數年後區間大震盪，這次大多頭的主流是半導體，台積電(2330-TW)取代當年國泰人壽，成大盤最大權值股，2021年台積電可望再創天價，以維繫市場多頭信心，但高價半導體及近幾年漲幅已大者，2021年不易再創天價。

聯發科(2454-TW)及其餘一線IC設計，像當年三商銀，股價已充分反映了，而法人手中大量持股部位，蘋果自行研發智慧型手機晶片，高通受衝擊。微軟自行研發用於雲服務、數據中心的處理器晶片，打擊英特爾。

科技巨擘自行發展晶片，對半導體不利，大陸史上最大半導體補貼，從上游IC設計、中游晶圓製造，到下游後段封測，甚至週邊材料都免徵10年企業所得稅，過去例子，面板、太陽能、LCD，大陸重點補貼哪些產業，台廠就成重災區。

萬寶投顧蔡明彰強調，大陸半導體高端打不過台灣，但中低端獲得補貼，必然價格戰，消費性IC首當其衝，因為不需要使用先進製程，中芯國際遭美國列入黑名單，10奈米以下製程無法取得美國半導體設備，但回頭生產成熟製程產品，電源管理晶片、驅動IC、射頻模組明年起供不應求，即漲價或有變數。

半導體開始從中小型股投機，今年疫情下，電子股原本漲幅最大是遠距商機的圓展(3669-TW)、圓剛(2417-TW)，最多時漲升8.6倍，現在縮小至3.8倍，取而代之電子股的低飆股是小型IC設計的金麗科(3228-TW)，股本6.8億元，本波從23.4元大漲到223.5元，狂漲8.6倍，前三季EPS僅0.02元，外傳明年EPS二個股本以下，但公司在公開資訊觀測站澄清後，仍居高不下。

萬寶投顧蔡明彰強調，好的股票買在壞的價位，投資失敗，壞的股票買在好的價位，投機成功。2021年像1989年同樣是通膨預期心理，原物料、景氣循環股，有些股票即使基本面不好，但投機在好的價位也會大賺，但不要盲從。

原物料、景氣循環股有個數字一定要看，最近銅鐵礦砂大漲，業者宣稱有庫存利益，而股價狂飆，但仔細檢查，第三季財報的存貨，第一銅(2009-TW)減少0.46億元，連二季共減少0.92億元，但股價二個月大漲1.6倍。大成鋼(2027-TW)第三季存貨減少5.3億元，當然也有新光鋼(2031-TW)存貨增加5.7億元。鋼筋海光(2038-TW)增加3.7億元，威致(2028-TW)大增4.3億元，週一盤面連電線電纜股都受惠，銅價大漲的庫存利益，但是華榮(1608-TW)第三季存貨減掉1.12億元，倒是華新(1605-TW)大增9.6億元。

DRAM韓國暫停出貨，明年第一季估漲價3～5％，但華邦電(2344-TW)、旺宏(2337-TW)第三季存貨均減8億元，南亞科(2408-TW)大減11.3億元，群聯(8299-TW)大減19.1億元，唯有威剛(3260-TW)增加0.8億元，威剛今年EPS估6.5元，估明年配息5元，殖利率超過7％。

面板友達(2409-TW)第三季存貨增加1.3億元，彩晶(6116-TW)減掉1.4億元，群創(3481-TW)則大減35.8億元，看來友達比較有庫存利益。

比特幣站上2萬美元，繼續創歷史新高，零組件缺貨到明年上半年，遞延需求，礦工要提升顯卡到8G，一台礦機至少要有6～8張顯卡，撼訊(6150-TW)第三季存貨增加1.4億元，麗臺(2465-TW)增加1.35億元，對比股本3.3億元及5.4億元，這個增加庫存的水準相當可觀。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險