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航運、鋼鐵上演大驚奇 這個族群也開始動了

聯合新聞網 / 萬寶週刊

撰文/王榮旭

萬寶投顧分析師王榮旭指出，台股強勢依舊，但從成交量可以發現，外資放假的效應逐漸顯現，五日均量從3000億降到2500億，行情並沒有退燒，只是從外資盤轉為內資主控，投信在連續三個月賣超之後，12月轉為大幅買超逾60億。但是內資投信主力大戶選股不再侷限於電子，今(21)日台股尾盤翻紅大漲135點，與其說是台積電(2330-TW)、鴻海(2317-TW)翻紅帶動，不如說是傳產股大漲所致。

航運股長榮(2603-TW)、陽明(2609-TW)大漲之外，重量級傳產龍頭股台塑(1301-TW)也飆漲4.6%、南亞(1303-TW)強升2.8%、中鋼(2002-TW)則走揚2%。傳產大牛股終於大翻身，將扮演2021年台股多頭主流。

近一個月以來，原物料生產大國巴西、俄羅斯及印尼股市分別大漲11.2%、

9.8%，是最近全球最會漲的三大股市。原物料是景氣循環產業，現在起各國陸續施打新冠疫苗，疫情最壞狀況已過，加上各國力推基礎建設振興經濟，2021年景氣復甦將加快。電子產業對景氣特別敏感，今年以來電子類股指數大漲54%，但非電金指數也就是傳產指數，僅上揚了9%，傳產原物料潛藏的投資價值開始浮現。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，航運產業是景氣領先指標之一，早在10月~11月，我在專欄文章中就多次看好遠洋貨櫃長榮(2603-TW)及陽明(2609-TW)。當時長榮股價不到20元、陽明也僅約11~12元。當時反應財報由虧轉盈已漲過一波，但我估計第四季貨櫃運價指數持續上漲，長榮與陽明第四季獲利可望大好，單季EPS分別挑戰2元、1.5元。如今長榮股價已來到33.5元，陽明也衝到18.95元，真的是千金難買早知道。

隨著運價暴漲，原物料運送成本增加，受惠基建的景氣復甦需求已蠢蠢欲動，供給卻無法跟上，漲價效應從運價擴散到鋼鐵、造紙及塑化等。未來將複製航運股大漲模式。

萬寶投顧分析師王榮旭還說，上周專欄文章點名看好鋼鐵族群，尤其是上游的中鋼(2002-TW)以及中鴻(2014-TW)，今天中鴻甚至漲停再創波段新高。大象也會跳舞，跌破很多人的眼鏡，估計鋼鐵這波行情將延續到2021年。

上游鐵礦砂價格創9年新高，光12月漲幅就高達三成，而廢鋼也在缺櫃的情況下供給減少，在2021年鋼鐵需求上升的預期之下，下游在乎的已經不是價錢，而是有沒有料源。

中鋼11月稅前獲利23.5億，不但創下兩年來單月新高，而且也帶動今年由虧轉盈，可見鋼價的上漲，帶動鋼鐵股獲利的威力不容小覷。此外，中鴻在中鋼料源的支援下，成為鋼價上漲的贏家，估計獲利也會大爆發，明年EPS上看1.3元，跟今年相比，可以說是10倍數的成長。

另一方面，整理一段時間的塑化股也開始蠢蠢欲動。韓國大廠LG化學工安事故到明年一月仍然無法正常供應，而原油報價上週連漲5天，週線更是連七紅，美元走低更進一步推升油價，估計台塑四寶第四季獲利將比第三季大幅成長，而明年第一季營運續強。

10月以來PVC、ABS報價大漲維持高檔，可塑劑(DOP)最近報價也大幅走揚。全球最大可塑劑生產廠商聯成(1313-TW)，在利差擴大的情況下，估計第四季EPS挑戰1元，目前股價僅一字頭，本益比相對偏低，後續值得留。還有更多的潛力股分析，將在LINE粉絲團與讀者分享，歡迎免費加入。

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