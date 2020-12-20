2021全球市場展望：以管理度過危機

作者: David Giroux 普信股票與多重資產CIO

Justin Thomson 普信國際股票CIO

Mark Vaselkiv 普信固定收益CIO

重點摘要

*新冠疫苗為2021年的經濟前景提供了潛在的支撐，但疫情的再度爆發恐怕將拖累明年第一季復甦的腳步。

*經濟形勢的改善可能會使消費重心，從原本受惠疫情的產業，轉往那些疫情期間受創的產業；促使價值股比成長股更加吃香。

*2021年固定收益投資人可能得發揮創造力，因為低利率和收窄的利差可能會使誘人的報酬更難以獲取。

*疫情造成的社會和經濟動盪可能加劇政治分歧，美中之間的緊張局勢將是潛在的爆發點。

2020年的新冠疫情對於企業和投資人的危機管理能力來說，無疑是一大考驗；然而普信的專業經理人們認為，如果疫苗以及持續的財政、貨幣刺激措施能為經濟復甦注入動能，我們將可望在2021年走出新冠危機的陰霾。

普信股票及多重資產投資長David Giroux表示，基於mRNA技術研發的第一批新冠疫苗取得快速進展，顯然是最大的利多。

「這批疫苗無疑是一大利多，而且我相信下一批疫苗將與當前的mRNA疫苗一樣有效或更有效；這將讓我們更快回歸正常的生活。」Giroux這樣說道。

普信國際股票投資長Justin Thomson指出，更全面的經濟復甦將惠及許多在疫情中受創的產業，比如旅遊、休閒、能源和金融。相對的，在疫情期間業績激增的科技、電子商務、宅配相關企業可能會面臨嚴峻的營收對比。

普信固定收益投資長Mark Vaselkiv則提醒道，2021年的強勁復甦將為債券投資人帶來風險。他認為，投資人在選擇固定收益資產時需要發揮創造力，可以考慮配置諸如浮動利率銀行貸款、和新興市場公司債，能夠在利率上升的環境中表現良好的資產。

主題一：崎嶇不平的復甦之路

儘管大多數主要經濟體從疫情初期開始就出現較快反彈，但世界仍未恢復正常。隨著2020年臨近尾聲，美國和歐洲的新增病例大幅上升，給復甦帶來了新的威脅。

普信經理人表示，儘管疫苗和藥物療法使人們對2021年充滿期待，但新冠疫情對經濟的影響可能會持續一段時間；崎嶇的發展可能會導致市場波動。

Vaselkiv解釋說：「我們還不清楚疫情對消費者行為的長期影響。至於受疫情影響的產業在2021年能多快恢復，則可能要到2022年才能知道。」

Giroux也提醒到，2021年第一季的經濟活動可能會陷入低谷。但是，假設疫苗可以快速推廣，尤其是向高風險人群使用，那麼第二季度的經濟狀況可能會迅速改善。

Giroux說：「如果人們將要旅行、重返工作崗位、並重啟推遲的手術，我認為2021年下半年看起來將更像是2019年，而不是2020年上半年。」

獲利的復甦可能已經反映在股價上

Giroux表示，對於美國和全球股票市場而言，迅速的經濟復甦可能會加快獲利的恢復。他指出，在經歷了最近的3次衰退之後，標普500指數分別花了3年、4年和5年的時間才能重新回到原先的EPS高點。他認為，這次可能只要1年。

但是，Giroux警告，強勁的獲利成長可能不會在明年轉化為強勁股價報酬。他指出，儘管企業獲利在疫情期間急遽下降，但全球大多數股票市場似乎都將在2020年底前實現強勁的成長。Giroux表示：「復甦很大程度已經反映在市場價格上了。」

主題二：動盪中的類股分化

疫情極大程度地加快了科技和新商業模式的應用，從視訊會議到遠端醫療再到宅配外賣，這些都是企業和消費者應對公衛危機時不可或缺的。

進入2021年，股票投資人的關鍵問題是，大規模疫苗接種和新增病例的迅速減少是否將引發市場輪動，讓受惠於更正常經濟型態的週期性產業，成為市場的領頭羊。

Giroux指出，新冠疫情以前所未有的速度，從根本上改變了消費者的消費習慣。人們在健身房會員、擇期手術、牙科護理、主題樂園和飯店等商品和服務方面的支出下降了50~80%。「我這輩子從未見過類似的情況，也許自第二次世界大戰以來就沒有。」Giroux驚嘆道。

不過，Giroux指出，這些趨勢可能會在2021年下半年發生部分逆轉。他預測，如果疫苗接種的進展加速了經濟復甦，那麼許多受到疫情重創的產業可能會看到其基本面迅速改善。他相信其中一些公司甚至可以相對較快地回到2019年的獲利水準。

價值股復甦

從風格上講，更正常的週期性復甦，可能會繼續使價值股表現優於成長股，逆轉成長股強大的主導趨勢，以及自金融海嘯以來空前分化的股票報酬率。

Thomson指出，這種輪動是由2020年底一系列疫苗相關的利多所驅動。許多“疫情贏家”的估值還在繼續上升，儘管其中許多公司都可能在2021年面臨艱難的獲利成長。

回歸疫情前的消費模式，可以進一步提高金融和能源等產業的吸引力，相對於主宰成長股的科技產業，這些產業是價值股的代表。

「現在是十年來選擇性價值投資環境最強大的時刻。」Giroux如此評價。但是，到2020年末，許多價值產業的漲幅表明，市場已經將快速復甦的一些利多反映在股價上了。

主題三：低利時代之的創造力

儘管疫情導致資金湧向高品質債券，並使得本就不高的主權債收益率被進一步壓低，但中央銀行大規模注入流動性的舉措還是成功地穩定了全球債券市場。 這樣的趨勢為大多數的固定收益資產創造了強勁的正報酬。

Vaselkiv指出，債券市場也不再像中央銀行在2020年剛剛下場救市時那麼具有吸引力了。儘管有疫情的持續影響，但隨著投資等級和高收益債的利差回到接近其歷史常態的水準，主動式的產業和證券選擇，對於想在2021年尋求收益並控制風險的投資人將發揮更為關鍵的作用。

Vaselkiv指出，創造力可能意味著進一步走出信用風險領域，增加對浮動利率貸款和其他低存續期間資產的配置，並尋求在美國債券市場以外的機會。熟練的信用分析對於成功將至關重要。

浮動利率債和新興市場債中的潛在機會

Giroux認為，浮動利率銀行貸款在當前環境下具有明顯的優勢。他指出，銀行貸款的償還順序比高收益債更高；從歷史上看，這使該資產在違約時擁有更高的回收率。

Giroux表示，銀行貸款的浮動利率特性還使它們的存續期間極短(與美國國庫券和其他短期工具相比)，但收益率卻高得多。他說：「從歷史上看，浮動利率貸款一直是唯一會在利率上升時升值的固定收益資產。」

Vaselkiv表示，美國以外的固定收益資產，特別是以當地貨幣計價的新興市場公司債，也可能在2021年為全球債券投資人帶來機會。他補充道，美元走軟可能會提高以美元為基礎之投資人的非美元資產收益，並可能提高美元債券發行機構的信譽。

Vaselkiv認為，諸如相對利率、相對成長率和相對貨幣流動性等關鍵因素表明，美元在2021年可能會繼續貶值。他說：「從歷史上看，美元的貨幣週期往往會持續相當長的時間。這對於國際配置來說可能是個利多，不僅是固定收益，那些在美國以外大地區有大量獲利公司的股票也將受惠。」

主題四：疫情與政治

全球疫情加劇了經濟上的不平等，並且似乎加劇了一些國家的政治分歧，這種趨勢可能會繼續造成地緣政治緊張局勢，並在2021年影響市場。

在美國，人們普遍預計拜登政府將尋求額外的財政刺激措施以提振經濟。Giroux指出，分裂的政府可能會阻礙拜登政府那些更雄心勃勃的立法提案。 「如果共和黨成功控制了參議院，那麼至少在接下來的兩年裡，我們很可能將不會看到一些市場所不樂見的東西，比如增稅。」Giroux說道。

美中爭端恐將繼續

可能在2021年影響全球市場的一個潛在爆發點，將是中美之間持續的貿易和外交緊張局勢。拜登政府將不得不決定是否以及如何在貿易、知識產權(IP)、人權和其他問題上挑戰北京。

Thomson認為，另一方面，對IP的控制可能仍是關鍵戰場。他表示次世代科技的主導權將是兩國的必爭之地，任何一方都無法承受失敗。儘管知識產權衝突帶來了潛在的經濟風險，但隨著中國尋求發展自己的供應鏈，包括國內半導體產業，這也可能為投資人創造新的機會。

Thomson指出，與此同時，北京對香港實行的更嚴格控制似乎已經實現其目標，因為該市立法會的反對派成員已被撤職或辭職。Thomson表示，只要人民幣不能完全自由兌換，港幣仍將是一種重要的國際貨幣。因此他認為，這樣的發展應該不會動搖香港作為全球金融中心的地位。

總結

Giroux認為，在2021年的前幾個月中，疫情惡化帶來的短期經濟風險可能會影響全球股票和債券市場。但是，如果疫苗能夠迅速降低感染率，那麼明年後半的經濟和獲利成長將大大改善。

然而Giroux也提醒，2021年的獲利復甦，可能不會轉化為全球股市持續的強勁反彈。他認為，在很大程度上，市場已經反映了經濟和獲利的復甦。「市場期望很高，因此我們可能會看到企業獲利良好，但股市仍有所下滑的情況。」Giroux這樣說道。

Thomson認為，在推動2020年股市反彈的相同因素(支持性的財政政策和充足的貨幣流動性)的幫助下，全球股票在2021年的表現可能相當不錯；他認為仍有很多錢可以進入風險資產。

對於固定收益投資人而言，2021年可能會較具挑戰性，因為2020年支撐大盤的兩大因素—利率下降和利差收緊，不太可能再次發揮作用了。相反的，存續期間的延長和潛在的通膨復甦，可能使管理利率風險成為投資組合的優先任務，從而提高了浮動利率資產的吸引力。

普信的投資主管們認為，在股票和債券市場中，由於疫情和經濟的復甦對國家、產業和個別企業產生了不同的影響，強大的基本面分析和熟練的主動式選股對成功的投資至關重要。