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熱錢續進股市 具比價空間個股的機會來了？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，近期台股的多空交戰，讓很多投資人心驚膽跳，尤其當金管會主委黃天牧出面說：「股市任何階段都有其風險」時，更讓大家開始不安地揣測，股市要下跌了嗎？金融圈權威谷月涵也在經濟論壇中指出，台股即將開始進入投機階段。所幸，他也不諱言，只要美國持續資金寬鬆，國際繼續印鈔票，更多的錢就代表更多的股市上漲機會。

綜觀近期局勢，美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)12/17(週四)凌晨宣布，美國聯準會將維持0～0.25％的基準利率不變，並且持續每個月購買1,200億美元的債券，直到整體經濟就業市場恢復及物價穩定為止；同時間，美國國會極有可能達成一項9,000億美元的紓困案，直接補助消費者。這意味著市場的資金還會再大量增加，全球股市資金派對還在舉行。至於股市是否飆太高了？鮑爾說，由於低利率，股票未必被高估。

在剛出爐的「世界經濟論壇(WEF)」全球競爭力報告中，肯定台灣在防疫、醫療、社會安全網和金融穩定方面的表現，特別是在社會金融項目上被評比為全球五個表現優異的國家之一。堅強的實力加上資金充沛，台股目前仍有多頭的空間，在年底尾聲將近之時，依然可以期待最後一波作帳行情，甚至領先佈局明年度成長的類股，目前大盤量縮整理下，盤面上一些具題材性和展望性的中小型個股，都是可以留意的方向。

萬寶投顧陳子榕指出，台股目前於萬四附近高檔震盪，這時候正是尋找好的、低基期的股票，利用低檔卡位，先行佈局，靜待股價上漲至合理的公司價值。

最佳的例子，我在12/10為大家推薦的合勤控(3704-TW)，近期法人大買，股價連三日噴高，連續三天漲停板，三天漲幅高達30％，創下三個多月以來高點，利潤相當可觀；更早之前，我在10/20所分享的 IC設計的聯詠(3034-TW)，估明年遠距辦公仍將帶動資料中心、筆電、網通等相關需求，加上終端系統客戶擔憂斷鏈，會更加積極備貨，以及晶圓代工產能緊俏；聯詠由10/20至今，大漲了46元，漲幅16％。這就是說明，想成為贏家，須提早佈局未來會漲的股票，而非等股票漲上去才追價。

萬寶投顧陳子榕指出，為了幫助大家選好股，我再持續透過金流與籌碼面追蹤，提早再跟大家分享未來具成長好股：

智邦(2345-TW)11月營收49.91億元，月增13.96％，年增17.07％；前三季EPS 6.62元，近期外資加碼買進；400G交換器出貨顯著成長，明年第二季可望進一步放量；明、後年EPS估12元、14.4元，外資給予「優於大盤」評價，目標價上看300元。

台表科(6278-TW)11月營收42.32億元，月增14.33％，年增29.25％，累計前11月合併營收373.51億元，年增7.13％；前三季EPS 4.97元，近四季本益比17.5倍，近期法人偏多操作；明年包括記憶體、Mini LED等產品線爆發，全年獲利挑戰一個股本。

晶焱(6411-TW)11月營收3.16億元，創歷史新高，月增3.91％，年增12.64％，連續六個月成長；累計前11月合併營收28.81億元，年增16.49％；前三季EPS 4.46元；積極拓展新商機，搶攻電樁市場，近期卡位高速傳輸PCle Gen4規格商機，推出相對應規格的ESD晶片。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

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