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漲價風吹向哪些傳產？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文/王榮旭 CSIA/CFTA】

大盤指數在上週創下14427點的歷史高點之後連續拉回，11月份指數就已大漲1176點，12月截至9日又再漲了667點，等於短短40天的時間內大漲了超過1800點，近日修正主要是漲多拉回整理，大盤趨向整理另一原因在於外資，聖誕假期即將到來，外資開始佈局避險空單，並不代表外資看空台股，只是為了規避放假期間的不確定性。短線外資放假，大盤交易量勢必萎縮，沒有量就沒有價，指數不會有太大空間。除外資放假外，國內投信或是一些主力資金也會在這個時候結帳，今年以來漲幅較大的晶圓代工，都有見到法人調減的動作。但美股表現依然強勁，只要年底不出現特別重大的利空，外資節後回補，指數元月行情就值得期待。短線成交量萎縮，指數暫時整理，14000點是整數關卡又是月線的位置，估計會有一定的支撐。

電子、傳產輪流接棒上漲

部份漲多電子如聯電(2303)，在達到51.7元的波段高點後連續數日回檔，是法人結帳導致，明年晶圓代工前景樂觀，我認為只是短線有修正壓力，被動元件和DRAM等漲價族群這波拉回可以尋找機會。多頭的特徵是「緩漲急跌」和「類股輪漲，因此雖然指數回檔看似很快，但不脫離大漲小跌的格局；而在類股輪動方面，電子股短線較弱，資金有轉往傳產和原物料的味道。美，英等國目前已經開始施打疫苗，這代表疫情最壞的狀況已經過去，經濟活動從谷底翻身，疫情利空出盡。疫情中受創最大的無疑是航空公司，但航空股已經起漲，華航股價自11月初以來大漲超過4成；航空股的大漲，也是疫情利空出盡的有力訊號。隨著經濟復甦，消費需求也將回溫，受惠的除了電子股外還有傳產和原物料族群。目前原物料面臨的問題是缺工、缺料、運價貴，這就讓貨櫃輪這樣的航運股大為吃香，且業績已經反映，12月運價繼續維持高檔，貨櫃三雄受惠最大。我在往期的專欄中曾向讀者推介陽明(2609)，之前漲幅落後，股價屈居十年線以下，這次歐美航線漲價，遠洋航線佔比較大的陽明受惠程度大，股價果然也開始向十年線突破，補漲威力不容小覷。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1416期】

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