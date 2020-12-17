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汽零股揮別谷底：胡連、和大

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文/黃清照 CSIA】

上週提醒股市高點，本周大盤果然出現回測，加權指數月線大約在14000點上下，剛好又是整數關卡，指數較有支撐。而外資淨空單仍在，散戶空單悄悄撤退了，此時回檔切勿輕易接刀，耐心等到月線有效支撐並且止跌後再買也不遲，再者，接下來進入12月下旬，外資聖誕節放大假，我認為台股接下來會由內資作主導。

內資操作習性往往與外資不同，外資資金大，在選擇標的時，往往會以標的風險高低作考量，資金配置也會往風險較低的地方去擺放，而且時間較長，對於短線、波段的散戶來說，難以效仿。反之內資操作習性就比較值得參考了，內資每三個月結帳一次，挑選標的會以業績、題材及熱門股為主，而且一買通常連續買很多天，散戶上車容易，也較能賺到錢，投信布局的標的，會是接下來值得參考的。

汽車零組件明年Q1確定好轉

我認為在指數高檔，千萬別去追買高基期的個股，反之低基期、低本益比的業績股值得投資人參考，先前我推薦被動元件、矽晶圓等族群個股，現在一檔一檔接著上漲了，不過，台股還有一個族群低估，那就是汽車零組件，11月營收陸續公布完畢後，大家對今年、明年的獲利預估也有初步的概念，本期將分析兩檔汽車領組件及該個股的獲利預估給投資朋友們做介紹。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1416期】

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