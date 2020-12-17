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封測價漲 誰受益？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文/黃清照 CSIA】

半導體產業最近在國際上頻頻發生大事，並牽動著電子族群在股市中的地位，根據投資銀行在Evercore ISI在報告中表示，半導體業的上升周期才剛剛開始，並將 7 支半導體類股列為明年的首選股，其中包括輝達、亞德諾半導體、美光和高通；設備供應商方面，則包含ASML、美商應材和Teradyn等，清一色都是半導體相關個股。在台灣最具代表的半導體股，當然就以台積電莫屬，台積電今年漲幅就佔了台股漲幅的69%，足見龍頭股的地位，再來聯電也是低價股翻身的指標之一172.95%，剛掛牌興櫃的力積電，股價也與聯電比拚，未來想像空間十足。

半導體的戰火也由晶圓代工延燒到上游的矽晶圓和下游的封測股，在封測股深具領先龍頭地位的日月光也表示明年不排除漲價，日前更在高雄第二園區招兵買馬，大力招募逾5000名員工，並希望能在最短的時間內，開始第三園區的計畫，估計可以招募超過約8,000名員工，總投資金額達新台幣近千億元，達成讓高雄成為南區科技走廊的願景，產業前景可以窺知一二。

力成、群聯受惠鎧俠出美許可

在華為被美國列入禁令後，零組件面臨全面斷炊危機，不過目前市場又傳出日本記憶體大廠鎧俠(Kioxia)獲得美國出貨許可，可開始供應非智慧手機的NAND Flash產品，成為繼英特爾、高通等大廠後，另一家取得許可的外商。市場看好，與鎧俠合作的記憶體封測廠力成(6239)及NAND Flash控制IC廠群聯(8299)可望同步受惠。相較於群聯高價、高檔回測，我更喜歡力成股價還在年線附近，將來上漲及想像空間更大。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1416期】

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