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2021年該聚焦哪類股 才能攻守兼備？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文/陳子榕 CSIA/CFTA】

上週台股站上歷史新高14427點，投資人正在歡欣鼓舞時，沒想到回頭一看，外資竟在上週悄悄撤退，不但賣超台股現貨超過200億元，期貨也轉為淨空單，至週一(12/14)為止，外資淨空單已經拉升到4622口，這也是自2015年8月以來首度再見到外資布淨空單的現象。台股在週一(12/14)開盤後，始終在平盤附近上下遊走震盪，加上台積電傳出遭蘋果砍單，5奈米產能利用率可能下滑至八成，且12/17(週四)即將除息等影響，讓台股壟罩在一股多空交雜的詭譎氣氛中。

雖然國際資金依然寬鬆，多頭架構尚未完全改變，但在距離年底只剩半個月，台股登歷史新高、外資準備放長假的此刻，建議投資人可以趁機檢視手中持股，將眼光放在2021年的發展趨勢上，讓自己的股票更能立於不敗之地。

2021年隨著疫苗問世和普及，預料景氣逐漸回溫，加上各國刺激經濟政策支撐，今年受到疫情重擊的內需型消費產業，未來應該有短期性加碼空間；而今年同樣受到疫情重創的航運、鋼鐵也可望隨著景氣提升加大復甦力道，近期相關類股飆漲正是反應此項利多。

而在整體投資方面，仍建議以長線布局為主軸，高殖利率股就是相對攻守兼備的不錯選擇。近期包括和碩(4938)、厚生(2107)、京元電子(2449)都是預估殖利率在7%以上，量能達千張以上的標的，適合搭配技術面再擇機進場。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1416期】

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