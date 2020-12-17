11月營收黑馬衝向年底

【撰文／莊正賢】

上市櫃公司11月營收繳出傲人成績，單月總營收3.55兆元，創歷年單月新高，且月增9.5%、年增10.9%，大幅優於市場預期，由於11月營收亮麗，前11月上市櫃公司累計營收達到31.8兆，年減幅度再縮小至0.19%，幾乎快要打平，而11月營收創新高公司族群來看，集中在半導體、電子零組件，以及生技醫療等三大族群，尤其是半導體由於產能不足，缺貨仍嚴重，到明年第1季都可能淡季不淡，主要機殼、IC設計、被動元件、主機板，以及手機零組件都成長。在台股創下歷史新高後高檔震盪，類股仍不斷輪漲，11月營收創高如光耀(3666)、天鈺(4961)、璟德(3152)、晶相光(3530)等就上漲慶祝行情，股價一路大漲創新高，因此11月營收的黑馬股就有機會一路衝到年底，值得留意。

被動元件興勤、勤凱營收創高

興勤(2428)主攻電壓保護元件、電流保護元件和溫度應用元件產品，資訊通訊應用占比約4成多，家電照明占比約2成以下，汽車工業占比逼近2成，醫療站和其他占比約15%到16%。今年8月著手在高雄楠梓加工出口區建置新廠(楠梓三廠)，包含建廠、機器設備、研發等費用及後續營運資金在內共投資20億元，以台灣做為開發電壓保護電阻及熱敏電阻(傳感器)等新產品的主要基地，全力布局車用電子與5G，這是興勤歷來最大規模的擴產行動，過去每年資本支出平均在4～5億元，未來2～3年金額將倍增。2022年加入投產並在產能全開下，部分貼片型電阻產品月產能翻倍成長，除了台灣有擴產，大陸同樣有增加產能的行動，江西廠較屬於前製程的產能擴充已於今年完成，宜昌廠則會有新產能在2021年加入。今年透過產品組合優化，前三季以7.47元較去年同期的6.46元大幅成長，11月營收創下新高5.6億，全年EPS估11～12元。股價回測月線支撐，走大多頭。