外資期貨偏空 哪類股攻守兼備不怕震

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，上週台股站上歷史新高14,427點，投資人正在歡欣鼓舞時，沒想到回頭一看，外資竟在上週悄悄撤退，不但賣超台股現貨超過200億元，期貨也轉為淨空單，至週一(12/14)為止，外資淨空單已經拉升到4,622口，這也是自2015年8月以來首度再見到外資佈淨空單的現象。

台股在週一(12/14)開盤後，始終在平盤附近上下遊走震盪，加上台積電(2330-TW)傳出遭蘋果砍單，5奈米產能利用率可能下滑至八成，且12/17(週四)即將除息等影響，讓台股壟罩在一股多空交雜的詭譎氣氛中。

雖然國際資金依然寬鬆，多頭架構尚未完全改變，但在距離年底只剩半個月，台股登歷史新高、外資準備放長假的此刻，建議投資人可以趁機檢視手中持股，將眼光放在2021年的發展趨勢上，讓自己的股票更能立於不敗之地。

2021年隨著疫苗問世和普及，預料景氣逐漸回溫，加上各國刺激經濟政策支撐，今年受到疫情重擊的內需型消費產業，未來應該有短期性加碼空間；而今年同樣受到疫情重創的航運、鋼鐵也可望隨著景氣提升加大復甦力道，近期相關類股飆漲正是反應此項利多。

在整體投資方面，仍建議以長線佈局為主軸，高殖利率股就是相對攻守兼備的不錯選擇。近期包括和碩(4938-TW)、厚生(2107-TW)、京元電子(2449-TW)都是預估殖利率在7％以上，量能達千張以上的標的，適合搭配技術面再擇機進場。

此外，今年因為受到疫情衝擊，全球市場、產業鏈快速調整，也重新塑造出許多新生態，例如汽車產業急速轉型，不再只有傳統生產製造，開始大量融入智能、資訊服務等科技，將整個汽車產業鏈範圍更加擴大，創造更多獲利及想像空間。這些具有潛力、成長性的族群也都是可以關注的重點。

萬寶投顧陳子榕指出，台股登上歷史高點後，近日可能需要稍微整理，這時候尋找出好的、低基期的股票相對更能達到進可攻，退可守的投資優勢。像上周二12/8，領先市場推華航(2610-TW)，週二(12/15)盤中拉上漲停，若能在起漲位置低低佈局，一週左右，實實在在可拿一成利潤。

更早之前，我所推的，像是車聯網族群智邦(2345-TW)，11/26推薦後股價一路從237元漲到最高289.5元，漲幅22.15％，法人仍持續買進；11/27推薦的台達電(2308-TW)股價也是從220元最高漲到289.5元，漲幅31.59％，利潤相當可觀；股市贏家秘訣，在於提早佈局未來會漲的股票，而非等股票漲上去才追價。

我持續再以籌碼面追蹤，提早跟大家分享2021年具成長好股：

弘塑(3131-TW)11月營收2.28億元，月增4.68％，年增6.29％，累計前11月合併營收22億元，年增18.58％；受惠封測大廠投入先進封裝技術，第三季相關設備出貨動能強勁；明年前三大客戶同步擴產，預計明年第四季進入認列高峰；股價創新高後近期拉回，建議沿均線找買點。

上銀(2049-TW)11月營收20.45億元，月增3.43％，年增59.93％，累計前11月合併營收191.38億元，年增1.36％；法人近期偏多操作；近期發表自行研發的首支MIT手術機器人，受到許多大醫院青睞；股價創近兩年半來新高，法人自11月以來持續買進。

光頡(3624-TW)營收比重：精密電阻46.59％、電阻42.05％、高頻電感8.91％；11月營收1.93億元，月增9.54％，年增31.28％；累計前11月合併營收19.16億元，年增-4.78％；前三季營收5.74億元；營業利益0.48億元，營益率8.39％，每股稅後盈餘0.32元。技術面：股價沿20均線震盪，有機會碎步盤堅。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險