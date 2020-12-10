台積電ADR衝上台幣600元 可望帶動哪類股?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，上週五12/4真是一個值得紀念的日子。在護國神山台積電(2330-TW)勇猛帶攻下，台股收盤正式站上14,000大關，台積電股價也順利站穩500元歷史新價位，之後就開始天天上演驚奇秀，台積電一路領攻，台股也跟著步步墊高，讓人看了血脈賁張。

至週三(12/9)為止，台股最高已經來到14,427點，台積電股價盤中也再創下歷史新高，來到525元，光是12月份台積電的市值成長就超過1兆元，總市值已經突破13兆元，佔大盤比重逾三成，「護國神山」實至名歸。

台積電的業績有目共睹，今年受惠疫情遠端、華為禁令，加上蘋果5G新品等眾多因素加持，台積電5奈米產線塞爆滿載，先進製程技術遙遙領先其他同業，讓台積電在激烈競爭中，穩穩邁開腳步勇往前進，尤其明年5G需求擴增以及英特爾訂單助益，台積電的未來和獲利充滿想像空間。如果再從台積電ADR來觀察，近日盤中最高已經來到107.84美元，1股台積電ADR等於5股台積電股票，換算下來，1股台積電等於換算新台幣早已超過600元，離目前台積電最高股價525元還有很大成長空間。

觀察美股近期表現，三大指數頻創新高，科技類股依然氣勢強盛，為趕上這波股市狂潮，金管會決定啟動「資本市場藍圖」，讓國內投資人透過複委託，以「定期定額」、「外幣融資」方式來投資美股，一起撈金幣。

此外，金管會還有多項活絡市場措施正在規劃，包括：將零股交易撮合時間縮短為5秒、延長當沖手續減免政策、券商法定造市權證避險交易降稅等，而新台幣近期強升，以及打房政策所轉入股市的資金，都可望為這波多頭行情推波助瀾。

環顧國際局勢，拜登當選後紓困有望，大陸的經濟增速明年也預估約8％，資金持續寬鬆、資金行情氾濫，加上疫苗開發、明年景氣復甦等條件下，全球股市將繼續多頭派對。明年5G、科技仍是未來多頭重心，但在短期盤勢上，類股輪動已經更加快速了，因此如何跟上類股輪動並掌握年底法人作帳行情將是近期的操作重點。

剛才提到台積電股價仍具上漲空間，因此相關供應鏈也有機會跟著吃香喝辣，像是11/12為大家推薦的台積電供應鏈弘塑(3131-TW)，不到一個月的時間，股價已經從363.5元，一路漲到週三(12/9)最高468元，創下歷史新高，漲幅28.75％；另外，11/27推薦的台達電(2308-TW)，股價也是從220元直接飆漲到週三(12/9)最高253.5元，漲幅15.23％，股價一樣登上新高水位。

萬寶投顧陳子榕指出，想在多頭高檔行情中輕鬆獲利，就是得先洞燭市場先機，挑選優質標的，搭配籌碼提早進場布局，投資自然如魚得水。

繼續透過籌碼追蹤，持續跟大家分享未來具續航力好股：

台達電(2308-TW)第三季營業淨利104.47億元，季增12.76％；營業利益率13.45％，季增0.34％，年增5.9％，同步創單季歷史新高；第三季每股稅後盈餘3.23元，創單季歷史新高；第四季淡季不淡，將超越去年成長，全年營運將創高；產品應用佈局廣，涵蓋5G、電動車、雲端運算、自動化等，外資已上調第四季營收成長4％，維持「買進」評等，目標價272元。

合勤控(3704-TW)10月營收17.38億元，年增23.12％；第三季毛利率26.15％，營業利益率8.26％，季增92.09％；每股稅後盈餘0.87元；歐洲零售市場逐漸恢復，雲端、資安相關產品需求強勁，資安營運可望維持雙位數成長；營運逐季轉強，下半年走出谷底。

佳凌(4976-TW)11月營收1.72億元，月增0.48％，年增98.31％，累計前11月營收12.09億元，年增3.97％；外資連日大買，近日股價創波段新高；券資比穩定墊高，量能逐步放大，可望有軋空行情；車載鏡頭訂單、視訊鏡頭需求持續強勁。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險