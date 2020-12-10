LCD及DRAM大漲後 這個族群明年也吹起漲價風

撰文/王榮旭

萬寶投顧分析師王榮旭指出，今(10)日台積電、聯電等權值股拉回，拖累大盤下跌140點，電子短線漲多整理，金融、鋼鐵、塑化接棒上攻，輪漲是多頭的特徵。國內政策打房，房市資金可望流向股市，年底外資陸續放假，但成交量仍達3000億，可見台股資金充沛，後市偏多不變。

台股以電子為重心，電子不會全面熄火，只是輪動。11月以來我多次強調，年底許多公司將公佈明年營運展望，此時又無財報干擾，轉機股最會在這個時候大漲。而最大的轉機，莫過於產品的漲價。

面板價格從6月開始反彈，第四季再度調漲，面板雙虎友達(2409-TW)、群創(3481-TW)自5月至11月，月K線連6紅；到12月漲勢真正噴出，分別大漲23%與31%。

我也在專欄中看好記憶體落後，但明年有漲價機會，先後推介了旺宏(2337-TW)與華邦電(2344-TW)。旺宏11月大漲20%、華邦電則在12月大漲33%，可見漲價的威力，讓大象也能跳舞。

現在傳出利基型DRAM與NOR Flash漲價，DRAM模組也有漲價聲浪，DRAM晶粒還沒有漲，像威剛(3260-TW)這些模組廠就會受惠利差擴大。威剛前三季EPS 4.69元，10月又賺了0.86元，全年上看5.5~6元。最落後的標準型DRAM，明年如果順利漲價，握有大量相對低價庫存的威剛，將更上一層樓。

萬寶投顧分析師王榮旭強調，不要小看產業超級週期的威力，全球記憶體大廠美光及海力士，股價皆已經創下20年來新高，台廠還相對落後。

兩、三年前，超級週期循環造成板卡股、被動元件等族群大漲，當時比特幣概念龍頭股撼訊(6150-TW)漲到420元，被動元件龍頭國巨(2327-TW)則飆出1300元天價。

最近這兩個族群又動了起來，撼訊第四季以來大漲1.3倍，今年以來正報酬

達到八成；被動元件相對落後，國巨今天收盤509元，只比去年底收盤價437元多16%。

華新科(2492-TW)更委屈，現在股價比去年底收盤價239元還低，而華新科去年EPS僅13.69元，今年估可達15元，明年則上看20~21元，本益比相對偏低。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，雖然被動元件廠尚未調漲MLCC售價，但上游原材料有在漲，加上疫情及年假導致人力短缺，沒有跌價的空間，就有漲價機會。目前華新科只計算成品及半成品庫存，也僅30天，但在手的訂單卻有3個月，部分訂單已經看到明年上半年。換句話說，如果年後缺工或明年手機及車用市場快速回溫，MLCC調漲的機會就真的來臨。

華新科營收佔比最高是MLCC受惠明年景氣回溫大，尤其電動車用到的MLCC數量比傳統汽車多出數倍，華新科另一項品LTCC則受惠5G手機用量比4G大增，已領先出現20 %的供需缺口，報價更是大漲三成。華新集團旗下華邦電(2344-TW)、彩晶(6116-TW)最新強勢表態，接下來若漲到華新科，也不足為奇了。

此外，國巨衝刺5G及車用等高階市場，第一大營收來源也是MLCC，其次為鉭質電容，早已經供不應求。國巨旗下鋁質電容大廠凱美(2375-TW)與鴻海結盟，明年效益顯現，EPS上看5~6元，11月股價大漲51%，12月再創波段新高，是被動元件族群的領頭羊，整體被動元件明年可望吹起漲價風的情況之下，後市看好。

本公司與所推介分析之個別有價證券

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