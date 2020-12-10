特斯拉勁敵出現 Toyota純電平台「e-TNGA」明年推6款車

【撰文／陳澤樂】

11月全台汽車總銷量又創新高來到46,332輛，比上個月多6,540輛，連續三個月明顯大幅成長。11月銷售冠軍，還是新神車跨界霸主Toyota Corolla Cross表現更是誇張以5,319輛再度勇奪總冠軍，幾乎寫下台灣車壇無法打破的紀錄；第2名是上個月異軍突起的Nissan新 Sentra，本月銷售1,360輛；第3名為上升一名的中型房車Ford Focus，共賣出1,217輛，第4名為Toyota Yaris的1,103輛。進口車以Toyota RAV4銷售2,164輛的好成績依舊蟬聯銷售第一名！

Corolla Cross 自10/12發表上市首月即接單超過12,000台，領牌高達 3,521 輛，摘下10 月份車市銷售總冠軍，成為新一代銷售神車。Corolla Cross銷售表現不僅亮眼，代表國產車生力軍的 Corolla Cross，10 月份搶下總市場約 8.9%市占率，連2個月加總掛牌數已達8,840輛，今年底有機會交車上看15,000輛！

11月推出新Sienna七人座豪華MPV油電車，受台灣商務/家庭客層青睞。Sienna近期在美國大改款，和泰車同步引進搶市，推加量不加價(27萬元配備)以及前一百台的早鳥價降28萬台(238萬元變210萬元)，一口氣超過50萬元的優惠，將全面改變七人座家庭休旅車的市場。才推出5天已接單250台，將陸續開始交車。

11月推出全新Lexus IS 300h大改款，包含水箱護罩、頭尾燈組、鈑件線條及前後保桿等，皆全數重新設計。車頭採用全新設計的家族語彙Spindle Grille紡錘型水箱護罩，讓水箱護罩高度降低，讓整體跑格感更加突出，F SPORT車型也同步導入源自RC F跑車的剎車冷卻進風口等多項專屬配備深受重視質感的族群喜愛。

綜觀和泰汽車(2207)今年兩大品牌Toyota & Lexus 新車輩出，累計前三季稅後淨利103.29億元、年增16.70％，EPS達18.91元，創同期新高。第4季有新神車Toyota Corolla Cross加入銷售，今年ToyotaRAV4/Altis/Hilux/Prius PHV/Sienta & Lexus LM/ NX/UX/ IS … 新車熱賣，和泰集團以價值鏈優勢推出「Yoxi有行」乘車派遣平台結合- 提供購車、保修、分期付款、保險..多元服務，以取得廣大車載大數據、加上和潤企業(6592)、和泰興業、和泰產險等貢獻推升整體獲利表現，萬寶投顧預估和泰汽車全年營收獲利將挑戰歷史新高EPS達26-27元，疫情下美國沒有EPS的Tesla漲上天，台灣和泰汽車有營收獲利雙雙創歷史新高，今年有油電車賣得好，明年又有機會加入純電車銷售，轉投資智慧聯網車載系統-車美仕公司產品打入豐田全球供應鏈，積極規劃股票在台上市，將帶動整體汽車產業向上的比價效應。