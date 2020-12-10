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國巨站上500元 輪誰漲？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

12/9台股又創新高，最高來到14427點，主要靠電子股拉抬，由各家電子集團帶起作帳風，台積電、聯電到力積電掛牌興櫃，晶圓代工業出現十年難得一見的榮景，除此之外，鴻海集團也在本周擔起撐盤要角，集團內半導體相關的個股也都一飛衝天，但我最看好的是矽晶圓及被動元件族群，在台股中，矽晶圓最大集團股就是中美晶，因子公司環球晶併購消息，引動股價大漲7成，過去幾期我都推薦過。被動元件最大集團股就是國巨集團，前幾期我推薦過華新科，當時公司正逢員工染疫的利空，我大膽推薦買進看好華新科，股價拉回年線最低打到184元假跌破後反轉大漲，如今看來正是最佳買點，12/9漲停板收再230元。

國巨營收創兩年新高

國巨集團也不甘示弱，12/9國巨突破500元，最高收502元，由低點320漲上來也漲了52%，今年同樣坐穩龍頭寶座。國巨11月合併營收76.7億元，MOM 6.5%、YOY 117.87%，創26個月新高，尤其兩家外資同時給予加碼、買進評等，目標價530、540元，國巨力馬大漲挑戰500元大關。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1415期】

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