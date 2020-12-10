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疫苗VS萊豬 哪類股耶誕商機翻紅？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

隨著疫苗陸續開發，全球股市同聲歡慶，美國三大股市締造新猷，台股也在週二(12/8)再度刷新紀錄，盤中最高來到14367點。

截至目前為止，全球新冠肺炎確診人數已經超過6700萬人，因為新冠肺炎死亡的人數更多達153萬人。全世界都因為新冠肺炎陷入生命危機的愁雲慘霧當中，而疫苗的出現帶給人們無窮希望，各國政府無不卯足全力搶購疫苗。其中，英國政府緊急通過使用授權，搶得頭香，首波就訂購到美國輝瑞& BNT製造生產的四千萬劑疫苗，第一週先提供80萬劑，12/8起將正式在英國50個醫療院所開始施打。倍受矚目，高齡已94歲的英國伊麗莎白女王二世及其夫婿，也都在第一波施打的對象中。

除了美國輝瑞、莫德納疫苗之外，還有英國牛津、俄羅斯、中國大陸都陸續有疫苗開發出來，這些疫苗都需要透過航運配發到全世界各個角落，國際航空運輸協會(IATA)預估，約需要8千架次滿載的波音747全貨機才可能運送完畢。

而全球快遞貨運公司業者更預估，未來兩年，全球將需要1.5萬架次的航運來因應，可以預見的是：龐大疫苗運送量勢必將排擠一般貨運艙位，甚至只能被迫改採海運。

事實上，年初以來因為疫情爆發，航空、船公司、貨櫃都已大幅裁減，如今面對即將來臨的疫苗高運送量，以及歐美解封後引發的補貨潮，國際航運價格早已率先反應大漲，國際油價也逐步走高，航運類股百花齊放的行情一觸即發。雖然航運族群自10月以來股價逐步走揚，但目前股價仍相對低廉，在台股指數高檔中可望成為下一波點火族群。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1415期】

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