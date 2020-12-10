Mini LED放量在即 誰受惠？

【撰文／王榮旭】

近期多頭行情不變，大盤不斷創歷史新高，主要就是電子大漲帶動。電子股的強勢反映了超低利率帶來的充沛資金，及疫情展望樂觀使市場普遍對明年的景氣抱持正面看法。今年上半年的疫情讓許多廠商過於保守，導致下半年需求爆發後庫存不足，然而疫情尚未平息，缺工缺料的問題短期無法解決，許多電子零組件供不應求，只能漲價。今年以來，就連過去最慘的LCD、DRAM、太陽能甚至比特幣相關的股票都全面大漲，少數沒漲到的就只剩下LED了。LED過去因削價競爭，獲利慘淡，但市場經過幾年整理，許多小廠已經退出，近期也傳出大陸LED照明晶片漲價1～2成，明年LED最大的商機還在於mini LED的運用。

Mini LED蘋果大商機

明年5G智慧手機將持續爆發，而新款手機大多將採用OLED技術，使得OLED在小尺寸產品中的霸權愈發鞏固；然而與之相對的，OLED在中大型產品中不那麼吃香，存在良率和使用壽命等問題。Mini LED在中大尺寸中的顯示效果其實不輸OLED，但成本更低，CP值更高；因此，我認為未來筆電、平板甚至電視等中大尺寸領域，將是mini LED的天下。明年第一季，蘋果將推出採用mini LED背光源的新一代iPad，當蘋果開始採用mini LED，這一技術就將成為未來的業界標準，這樣一來mini LED的需求將呈爆炸式成長。